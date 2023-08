Orbán Viktor Budapestre hívta barátait, de nyugati vezetők nincsenek köztük

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Karmelita kolostorban fogadta Janez Jansa korábbi szlovén miniszterelnököt, a legerősebb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt elnökét. Emellett Facebook-oldalán bejelentette, diplomáciai nagyüzem indult, ugyanis 15 vendége érkezik a következő két napban a magyar miniszterelnöknek. Most pedig az is kiderült, kik lesznek a további vendégei a miniszterelnöknek.

A magyar miniszterelnök napja mozgalmasan indult, reggel már a Karmelita kolostorban fogadta Sebastian Coe-t – akivel pár hónapja az Index készített részletes interjút –, akit csütörtökön újabb négy évre választottak meg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnökének a Budapesten tartott kongresszuson.

Az atlétikai világbajnokság szombaton vette kezdetét és egészen 27-ig tart majd Budapesten. A magyar államfő szerint pedig Magyarország meghívta barátait az eseményre, de az EU és a NATO vezetői hiányoznak az esemény vendéglistájáról.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Janez Jansával korábbi szlovén miniszterelnökkel, jelenlegi ellenzéki vezetővel is találkozik augusztus 19-én, emellett megemlítette azt is, hogy összesen 15 diplomáciai vendég érkezik 72 óra alatt Budapestre.

Jelenleg több millió szem is Magyarországra szegeződik, de nem csak a sportesemény miatt lehet érdekes Budapest, hanem az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt is. Ezekre az eseményekre pedig olyan barátai érkeznek Orbán Viktornak, mint a nacionalista Recep Tayyip Erdogan, török elnök, valamint számos másik közép-ázsiai ország vezetője.

A keleti népek színe-java érkezik

De emellett a sportesemény ürügyén találkozik a miniszterelnök a katari emírrel, Törökország, Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán elnökével, valamint a balkáni országok, Szerbia és Bosznia vezetőivel.

Orbán Viktor azt már a szokásos pénteki rádióinterjújában is elmondta, hogy a világbajnokság fórumot biztosít majd a kétoldalú találkozókhoz, valamint a világ minden tájáról, köztük Kínából érkező üzletemberekkel folytatott megbeszélésekhez.

Alapvetően az ilyen világesemények jó ürüggyel szolgálnak burkolt, illetve kevésbé burkolt diplomáciai tárgyalásoknak is.

Az elszigeteltség lehet az oka?

Az Euronews szerint azonban a felállás, amelyben nem szerepelnek Magyarország európai uniós és NATO-szövetségeseinek vezetői, tükrözi Orbán Viktor törekvését a balkáni és ázsiai autokráciákkal való diplomáciai és politikai együttműködés fokozására.

Közép- és Kelet-Európában egyedülálló módon Magyarország az ukrajnai invázió óta szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, növeli az orosz gáz- és olajszállítmányokat, és nem hajlandó fegyverekkel támogatni Ukrajnát, illetve nem engedi, hogy fegyvereket szállítsanak át a közös határon.

Ez az álláspont, valamint a jogállamisággal való állítólagos visszaélések nagymértékben elszigetelték Magyarországot európai és amerikai partnerei körében, ami több milliárdnyi európai uniós forrás befagyasztását és washingtoni szankciókat eredményezett.

A lap szerint ez lehet az oka annak, hogy az EU-n és a NATO-n kívüli országokkal való partnerségek nagyobb hangsúlyt kaptak a magyar külpolitikában.