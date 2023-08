Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra hívta meg Recep Tayyip Erdogan török államfőt Budapestre. A magyar–török csúcstalálkozóra augusztus 20-án kerül sor a Karmelita kolostorban, a megtárgyalandó témák között biztonsági, védelmi, ipari és gazdasági ügyek is szerepelnek.

Egresi Zoltán Törökország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa a Mandinernek arról beszélt, milyen témákat érinthet a két vezető vasárnap.

Elmondása szerint a mostani találkozó a Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács következő ülésének nyitánya lesz, éppen ezért nem hiszi, hogy nagy bejelentések követnék.

Orbán Viktor alapvetően baráti látogatásra várja Erdogant, amit az is jelez, hogy éppen a nemzeti ünnepre időzítette a meghívását. Ráadásul addigra megkezdődik az atlétikai világbajnokság is, vagyis több szempontból is nagyon jól lehet reprezentálni, milyen jó formában van a magyar főváros