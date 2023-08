Tudott a kormányhivatal a szeméthalomból áradó bűzről a Balatonnál, de nem tett semmit

Mint kiderült, a kormányhivatal évekkel ezelőtt is foglalkozott a Balatonakarattya melletti illegális hulladéklerakóval, amely már többször ki is gyulladt. Emellett nemcsak a füst, de az irtózatos szag is megkeseríti az ott élők életét. A hatóságok az újabb bejelentésekre most újabb vizsgálatokba kezdtek.