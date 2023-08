Nagy változás vár a napelemesekre

Nagy változásra kell felkészülniük azoknak a háztartásoknak, amelyek napelemes rendszerrel vannak felszerelve. 2024-ben megszűnik az éves szaldóelszámolás, de ez nem azt jelenti, hogy az érintettek kikerülnek az egyetemes szolgáltatásból. Negyedórás elszámolási rendszer is elképzelhető, amivel több háztartás is rosszul járhat.

Tavaly októberig sokan napelemes rendszerrel szerelték fel a háztartásukat, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatva a brutálisan emelkedő energiaáraknak. A kormány egy fontos változást jelentett be, felfüggesztik a betáplálást. Ez csak az új belépőkre vonatkozott, ami rögtön vissza is fogta a napelem-telepítési kedvet. A kormány is elismerte, hogy így már nem annyira éri meg a befektetés – írja az rtl.hu.

Tény, hogy ez a háztartásoknál a megtérülést lassítja, hiszen az energiafelhasználás időpontját az energia megtermeléséhez kell időzíteni, illetve, ha valaki nem ehhez időzíti, akkor akkumulátort kell hogy vegyen és ez egy drágább beruházást is jelent

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Világgazdaság arról írt, hogy az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint „októberben elkezdődhet a hálózati betáplálás átmeneti korlátozásának fokozatos feloldása”.

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke szerint ez mindenképpen jó hír.

Ez egyértelműen pozitív. Különösen azért, hiszen korábban sem volt semmilyen műszaki indoka annak, hogy teljes tiltást vezessenek be Magyarországon

– mondta.

Az Energiaügyi Minisztérium egy másik változásról is tájékoztatást adott, amely szerint

a szaldóelszámolás finomhangolása előkészítés alatt áll.

Az éves helyett havi, vagy akár negyedórás gyakoriságú elszámolás is jöhet. Azzal pedig lehetnek olyanok, akik rosszul járnak – tette hozzá Kiss Ernő.

A negyedórás bontás meghiúsítja gyakorlatilag az összes olyan beruházást, ami azért valósult, hogy például ebből a fűtési energiaigényét termelje meg, tehát nyáron süt a nap és abból megtermelünk villamos energiát, télen abból például egy hőszivattyú segítségével hűtünk vagy fűtünk. Hiszen olyan technológia nem létezik, amivel a nyáron megtermelt villamos energiát le tudjuk tárolni télre. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a beruházások így értelmetlenné váltak.

Az Energiaügyi Minisztérium az őszre ígéri, hogy megszülethetnek a szaldóelszámolással kapcsolatos új szabályok. A szaktárca szerint a változásra az uniós elvárások miatt van szükség, legkésőbb 2024. január elsejétől.