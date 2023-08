Magyar idő szerint 23 óra 39 perckor 4,5-ös magnitúdójú földrengés pattant ki Romániában, kezdeti becslések szerint Lupény közelében – közölte az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Mint írták, a földrengést Magyarországon a lakosság nem érezte.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, szombaton két, magyar viszonylatban viszonylag nagynak mondható földrengést is észleltek a Magyarország déli felén élők. Erősségüket a Richter-skála szerint 4,2-re becsülték, a rengéseket aztán kisebb utórengések is követték. Ezután augusztus 20-án hajnalban újabb földrengések voltak, az egyik erőssége 3,5-es magnitúdójú volt, míg a másik 4,2-es.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium ezt követően elmagyarázta, hogy mi az okuk a hétvégén Magyarországon kipattanó földrengéseknek. Mint írták:

A hazánkban kipattanó földrengések hajtóereje, hogy az Adriai-kőzetlemez északi irányban mozog, miközben az óramutató járásával ellentétesen forog is. Ennek következtében a Kárpáti-öblözetben található két nagyobb szerkezeti egységet, az Alcapát és a Tisza–Dácia-egységeket folyamatosan a stabil európai platformnak préseli, és azokban feszültséget halmoz fel.

Ezek leginkább a Pannon-medence szegélyén található lemezhatárok, és a hegységkeret mentén pattannak ki, de előfordulhatnak a medence központibb, vékonyabb és melegebb kőzetlemezeiben is – tették hozzá.

Egymást érik a földrengések Romániában

Június közepén a Buzau megyei Vráncsa szeizmikus zónában 4,3-as erősségű rengést mértek az Országos Földfizikai Intézet (INFP) közlése szerint. Június elején pedig ennél jóval erősebb – 5,3-as erősségű – földrengés volt Arad megyében, amely több épületben is károkat okozott.

Május végén Aradtól körülbelül 16 kilométerre mértek 3,4-es erősségű rezgést, május 22-én pedig két, négyesnél erősebb magnitúdójú földmozgást. Március 20-án a Richter-skála szerinti 4,9-es földrengés volt Romániában, melyet a környező városokban – illetve Magyarországon – is érezni lehetett.