Több tízmilliót pótdíjazott össze a főváros egy áruház előtti parkolón

Akaratán kívül is könnyen belefuthat egy kövér pótdíjazásba, aki helyismeret nélkül, rutinból kanyarodik a Lidl, a Rossmann és a Pepco előtt a Váci út 201. számnál lévő parkolóba. Az általános tapasztalatok szerint a nagy kereskedelmi láncok áruházai mellett ingyenesen lehet megállni az autókkal. Ez a hiedelem pedig nagyon jó bevételi forrást jelent a terület tulajdonosának, ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzatnak. A szóban forgó terület ugyanis közterület, egészen pontosan díjfizetéshez kötött várakozási övezet. A területen reggel 8 és délután 6 óra között a kerület parkolóőrei meg is büntetik az érvényes jegy nélküli, nem kellően körültekintő autósokat.

Az már egy közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy az áruházláncok és a főváros között évek óta fennálló rendezetlen helyzet kifejezetten jól jövedelmez a terület tulajdonosának.

2018 óta idén augusztusig az innen befolyó büntetési tételek több mint 24,3 millió forinttal gazdagították a Fővárosi Önkormányzatot. Mindez úgy jöhetett létre, hogy a Covid miatt 2020 és 2021 egyes időszakaiban Budapest egész területén ingyenes volt a parkolás. Ugyanakkor a parkolás 175 forintos óradíját 2022 szeptemberében 450 forintra emelték meg.

A megtévesztő helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy majdnem 7500 esetben pótdíjazták az autók tulajdonosait, illetve üzembentartóit. Jogosnak tűnhet azonban az a felvetés is, hogy amennyiben a főváros kivenné a fizetőövezetből a területet, akkor csúcsidőben a Lidl, a Rossmann és a Pepco vásárlói sem találnának helyet. Megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot, hogy van-e az üzletekkel közösen kialakított, a helyzet rendezését célzó koncepciójuk – például a terület egy részének eladása vagy bérbe adása. Ha megérkezik a válasz, bővítjük cikkünket.

Kétségtelen, hogy a parkolónál jegykiadó automata található, és a Lidl is tájékoztatja a vásárlókat, hogy a parkolásért fizetni kell. Ezt az áruház homlokzatán, a bevásárlókocsik tárolójánál és oszlopokra szerelt figyelemfelkeltő táblákon is jelzik. A helyzet fonákságát azonban az áruházláncnál is érzékelik, erre utal legalábbis, hogy az automatánál vagy mobilparkolással fizetett önkormányzati parkolásért a Lidl a vásárlást követően 500 forintos kupont ad az üzletükbe érkezőknek, amit a vásárló a következő vásárlás során válthat be 5000 forint feletti vásárlás esetén. (Erre kizárólag a Váci út 201. szám alatti áruházban van lehetősége.)

A pótdíjazási adatokat közlő XIII. kerületi közszolgáltató zrt. az ügyben azt hangsúlyozta, hogy már évekkel a Lidl megnyitása előtt is fizetős zónába tartozott a terület, és egyedi helyzetnek tekintendő, hogy az üzletnek nem sikerült a Fővárosi Önkormányzattal megállapodni, és úgy kezdte meg a működését, hogy nem tudott a vásárlóinak ingyenes parkolási lehetőséget biztosítani.

Hogyan parkoljanak a külföldiek?

Egy budapesti belvárosi szálloda tulajdonosa pedig arról küldött panaszos levelet szerkesztőségünknek, hogy a külföldi vendégek a közismerten helyhiányos közterületeken is könnyebben találnak parkolót, mint hogy annak díját ki tudnák fizetni. Az I. kerületi Hegyalja úton, illetve a környező utcákban kizárólag fizetős parkolók vannak. Amennyiben az utcán hagyja a külföldi vendég az autóját, nyilván ki szeretné fizetni a parkolási díjat. Egy 3 órás várakozás esetén a legegyszerűbb megoldás erre az lenne, ha a külföldi turista rengeteg magyar fémpénzzel a zsebében érkezne a helyszínre, ez azonban nem jellemző. Sokan közülük viszont egész napra a szálloda környékén szeretnék hagyni az autójukat. Ezt csak akkor tehetik meg, ha a maximális 3 óra időtartam lejártát követően visszamennek egy marék fémpénzzel, és azt újra bedobálják az automatába. Járható út, de nem túl ügyfélbarát. Ami a magyarok számára további lehetőség, az sem adott a más országok SIM kártyáit használók számára, mert

A parkolóautomatákon feltüntetett telefonszámra külföldi telefonról nem lehet SMS-t küldeni, így ők nem tudnak fizetni.

A Budavári Kapu (a Budavári Önkormányzat 100 százalékos tulajdonú parkolásmenedzsment társasága) részéről azt javasolták erre az esetre, hogy a vendégek töltsék le a Parkl nevű applikációt a telefonjukra, és annak segítségével egyenlítsék ki a tartozást. Ez azonban nincs feltüntetve a parkoló automatákon. A kifejlesztett applikáció másik problémája, hogy sajnos csak magyar nyelven működik, tehát a kártyás fizetés egyelőre számukra ezen a módon kivitelezhetetlen. A helyszínen szemügyre vettünk egy I. kerületi automatát, amelynek az oldalán a Parkl ugyan nem, de több más applikáció – apró betűkkel – fel volt tüntetve.

A problémára adható legjobb megoldásnak a magunk részéről az OTP SimplePay applikációját tartjuk. A magyarul nem beszélő turistáknak ezt érdemes megmutatni. Ha pedig még a magyar menüben navigálva az angol nyelvet is beállítjuk nekik, mi könnyítettük meg legnagyobb mértékben számukra a parkolást.

(Borítókép: Váci út 201. Fotó: Google Street View)