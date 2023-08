Harcsapaprikás-főző fesztivál, vadásznap és nemzetközi vadászhölgy-találkozó lesz Tiszacsegén

Forgács Barna, a hajdú-bihari vadászkamara elnöke a programokat bemutató szerdai tiszacsegei sajtótájékoztatón elmondta, a nagyközönség számára is nyitott vadásznapi rendezvényekkel a vadászat elfogadottságát is szeretnék növelni.

A vadászat ugyanis nemcsak a vad elejtéséről, hanem a természet, a környezet szeretetéről, a barátságok ápolásáról és a sportról is szól – fűzte hozzá. A rendezvényre 25 hajdú-bihari vadásztársaság jelezte részvételét, és ott lesz Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, Magyarország első vadász nagykövete is – jelezte Forgács Barna.

Papp Zoltán hajdú-bihari fővadász elmondta,

a vadásznap hagyományos rituáléval, terítékkel indul, ami a vadak iránti tiszteletadást jelképezi.

Három éve – a koronavírus-járvány előtti utolsó vadásznapon – a vadászati kultúra jegyében tartották a találkozót, idén a vadászat közösségteremtő erejére helyezik a hangsúlyt, és ebbe a törekvésbe illeszkedik a vadászhölgyek találkozója is – mutatott rá a fővadász.

Juhász Sándorné, a vadászhölgy-találkozó főszervezője kiemelte, Magyarországon mintegy 2500 körül van a női vadászok száma, közülük 150-200-an vesznek részt a tiszacsegei rendezvényen. A Tisza partján a trófeabemutató mellett festmény-, fotó- és porcelánbemutatókat is tartanak a vadászhölgyek munkából, a mai kor elegáns vadászruháit pedig divatbemutatón tárják a közönség elé – fűzte hozzá, megjegyezve, hogy

a találkozón a magyarok mellett szerb, szlovén, szlovák és bolgár vadászhölgyek is részt vesznek.

A harcsapaprikás-főző fesztiválra eddig 177 csapat jelentkezett: minden csapat térítésmentesen kap 2-2 kilogramm harcsát az étel elkészítéséhez – közölte Nagy Sándor, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosa. Hozzátette, az idei versenyen hitelesített hazai rekordot szeretnének felállítani, vélhetően ugyanis egyfajta ételt egyszerre ennyi ember még nem főzött Magyarországon.

A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tisza-partra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak majd be. Szalai János csárdavezető hozzátette: ők is kitelepülnek egy konyhasátorral, ahol kedvezményesen kínálják majd a – versenyen kívül főzött – halászlét, harcsapaprikást és sült halat, miközben a csárda is teljes kapacitással üzemel a találkozó napján.

Tapasztalataik szerint

a családok egyfajta majálisként élik meg ezt a napot, sokan már a reggelit is a Tisza-parton készítik, mások grilleznek, húst sütnek, de a főszerep a harcsapaprikásé lesz szeptember 2-án Tiszacsegén

– jegyezte meg Szalai János.