A Fővárosi Vízművek már kiépítette a csővezetéket a kiszáradt településig, ám amíg az átadási áron vitatkoznak, biztosan nem folyhat rajta a víz. A Solymáron és több agglomerációs településen is szolgáltató állami vízműcég kapott fejlesztési pénzeket, a fővárosi viszont nem.

„A víz természetes, az ára nem” – ezzel vezette fel Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója a Solymár határáig kiépített vízvezeték problémakörét. A cég a Hidegkúti úton két hónap alatt 550 méter hosszan fektette le a 15 cm átmérőjű csöveket, melyen 10 köbméter per óra kapacitás mellett kaphatnának a solymáriak vizet. Már tavaly megszületett az az elvi megállapodás, hogy a főváros, illetve az agglomerációs települések szorosabbra fűzik egymással a hálózati kapcsolataikat. Ennek gyakorlati megvalósulása a városhatárig most elkészült Solymár–Budapest-cső.

A problémát most az okozza, hogy a Solymáron (is) szolgáltató állami Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. sokallja a vonatkozó területre megállapított víz önköltségi árát, így nem kötött megállapodást a víz átvételére a Fővárosi Vízművel.

A főváros több átadási ponton ad vizet a DMRV-nek, az árszabályozás 10 éve rögzítette az akkor már meglévő szerződéses átadási árakat (ezek függetlenek a lakossági áraktól). Új létesítések esetében azonban – mint amilyen ez is – a jogszabály szerint a víz árát úgy kell megfizetni, hogy a díjban megtérüljön a szolgáltatás költsége. A budapesti beruházás alapvetően Solymár érdekeit szolgálta, ezért is fura, miért nem fogadja el az energiaügyi minisztérium a bekerülési átadási árat.

Miként Érden, Solymár esetében sem tudott a beköltözők számával a vízinfrastruktúra lépést tartani, nagyrészt azért, mert az elmúlt 10 évben nem volt ennek fejlesztésére semmilyen forrás. Idén márciusban a kormány brüsszeli pénzből átcsoportosított 675 millió forintot a DMRV-nek a probléma rendezésére. Ez azon felüli pluszpénz, amit a Mészáros-cégcsoport nyert el a 16 milliárdos KEHOP-keretből, arra a célra, hogy a Duna pesti és budai oldalán ivóvízminőség-javító beruházásokat végezzen el. Hogy ebből mennyit fordítottak a solymári probléma kezelésére, arra vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, de az tény, hogy a Fővárosi Vízművek semmilyen támogatást nem kapott, azaz a budapestiek által befizetett vízdíjból végezték el a solymáriakat segítő beruházást. Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes ehhez annyit tett hozzá, hogy

a fejlesztésért cserébe azt kérték az államtól, hogy legalább annak a szennyvíztisztító beruházásnak a költségeit fizesse ki, amit még Tarlós István főpolgármestersége idején előlegezett meg és épített ki a főváros.

Egy Pók utcai átemelőről van szó, ami egyébként szintén agglomerációs érdekeket (Üröm, Pilisborosjenő) szolgál, és nagyságrendileg 700 millió forintba került. Ezt a számlát sem rendezték a mai napig – húzta alá Tüttő Kata.

Mint ismeretes, tavaly nyáron szembesült – az agglomerációs települések közül elsőként – Solymár azzal, hogy a legkritikusabb nyári hónapokban a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. már nem képes teljeskörűen kielégíteni a 10 ezer fős település vízigényét. Ezt jelezte, hogy 2022 júniusa végén mintegy 3000 ember ivóvíz nélkül maradt. A problémát a DMRV szerint nem az okozza, hogy ne lenne víz, hanem társaságuk kapacitáshiánya. A szomszédos II. kerület akkor ingyenes tusolási lehetőséget és kedvezményes uszodahasználatot biztosított a solymáriaknak a Gyarmati Dezső Uszodában. A főváros lajtos kocsikkal segített, a katasztrófavédelem pedig vízszállító autókkal kezdte meg a víztározók feltöltését.

A mai napon átadott vízcső már össze is van kötve a DMRV hálózatával. A főváros által kiszámolt átadási ár nettó 417 forint per köbméter lenne. Solymár lakosai természetesen nem ennyiért kapnák a vizet, hiszen annak ára 10 éve be van fagyasztva. A vita a főváros vezetésének szemszögéből nézve arról szól, hogy ki fizeti ki azt a veszteséget, ami a rezsicsökkentett ár és a valós bekerülési ár különbözetén képződik. A helyzet jelenleg úgy áll, hogy az állami cégnek (illetve az általa ellátott 12 agglomerációs településnek) a Budapesti Vízművek által átadott víz évi 1 milliárd forintjába kerül a budapesti vízdíjat fizetőknek.

Pénteken Menczer Tamás, Solymár országgyűlési képviselője, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára tart sajtótájékoztatót arról, hogy a vízvezeték (800 millió forintból) a fogadói oldalon is megépült.