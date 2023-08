Újra kordont bontott a Momentum a Karmelitánál

Az eseményről csak a párthoz közel álló lapokat értesítette a Momentum, a többiek, így az Index is, csak az ellenzéki párt közleményéből értesültek arról, hogy ismét a Karmelita előtt bontottak kordont.



A közlemény szövege szerint kilencedik alkalommal bontott kordont a Momentum a Karmelita kolostor előtt, ezúttal az ukrán függetlenség napján. A kordonbontást követően a Momentum politikusai egy táskát hagytak a miniszterelnök irodája előtt, amiben egy esetleges ukrán úthoz hasznos kellékeket helyeztek el.

Mi már többször jártunk Ukrajnában. Ma, augusztus 24-én, az ukrán függetlenség napján pedig hoztunk egy hátizsákot Orbán Viktornak. Ha mégis útra kelne, akkor ezeket mindenképpen vigye magával

– idézte a párt közleménye Gelencsér Ferencet, a Momentum elnök-frakcióvezetőjét és Tompos Mártont, a Momentum frakcióvezető-helyettesét, aki a Karmelita előtt nyilatkozott – vélelmezhetően a párt sajtósának.

Az Index információi szerint a táskában egy olyan fényképet helyeztek el a Momentum politikusai, amelyen a kormányfő 1989-ben, Nagy Imre újratemetésén szólítja fel a szovjeteket a távozásra, illetve elhelyezték a táskában Orbán Viktor 2008-as beszédét is, amikor az orosz–grúz konfliktus nyomán úgy fogalmazott, az orosz cselekmény katonai agresszió, a magyar érdek pedig nem az oroszbarát politika; valamint kapott egy tükröt is, hátha még bele tud nézni.



A Momentum egy külön oldalt is üzemeltet a kordonbontásról. A párt szerint a Karmelita köré emelt kordon a NER szimbóluma.



Tavasszal a Karmelita előtt a kordonbontás többször is tüntetéssé alakult, a rendőrség több alkalommal könnygázt vetett be a kordon lebontását a tiltakozás formájául választó diákokkal és az őket szervező politikusokkal szemben. A rendőrség mindvégig jogszerű könnygázhasználatról beszélt. Egyik alkalommal a rendőrök a tüntetők közül kiemeltek és megbilincseltek egy momentumos országgyűlési képviselőt, Tompos Mártont.