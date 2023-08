Összeveszett barátjával, ezért kiugrott a harmadikról egy nő Érden

Megrázó jelenetek zajlottak le szerdán a Budapesttől alig több mint húsz kilométerre található Érden, a Bors információi szerint ugyanis egy fiatal nő több járókelő szeme láttára próbált meg véget vetni életének.

Egy, a lapnak nyilatkozó szemtanú elmondása szerint többen sokkot is kaptak a látványtól.

Ennél a társasháznál több üzlet is van, én is az egyikből jöttem ki éppen, amikor megláttam, hogy kiesett az emeletről egy nő. Ezután pedig egy hatalmas puffanást lehetett hallani. Többen is voltunk ott a környéken, szerintem sokan telefonáltak a mentőknek