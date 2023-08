A Fidesznek ellenzéki párttal kellett volna közösen indulnia?

A Tranzit politikai fesztiválon Rétvári Bence államtitkár, valamint Lukács László György, a Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetője „Az Erő legyen veled! Vita az emberierőforrás-politikáról” címmel vitázott. A beszélgetésen Gyurcsány Ferenc neve mellett a jogállamiságot is emlegették.

Rétvári Bence úgy látja, az elmúlt évek egyik legnagyobb változása ezen a területen, hogy az állam sokkal nagyobb szerepet vállal, az iskolák állami fenntartásba kerültek, ahogy a kórházak is. 2010-ben azt látták, hogy a hatéves gyermekek fejlettségében akár másfél év különbség is lehet, mert valaki gazdagabb, valaki szegényebb környéken nőtt fel, ezt igazságtalannak tartották, ezért lépett be az állam.

Az volt a célunk, hogy aki nehezebb helyzetben lévő településen születik, ne legyen hátrányban

– hangsúlyozta az államtitkár.

Lukács László György szerint igaz, hogy az államnak javítani kellett azon a területi aránytalanságon, ami az oktatásban és az egészségügyben is megvan, ugyanakkor feltette a kérdést:

Nem lehetett volna ezt önkormányzati fenntartás mellett úgy megcsinálni, hogy az állam nagyobb szerepet vállal az ellátórendszeri kudarcok leküzdésében?

Rétvári Bence azt vetette közbe, az ellenzéknek az a politikája, hogy ha a kormány bármit tesz, akkor csak azért is nemet mondanak.

„Érzem a sértettséget, hogy nem a Fidesszel indultunk közös listán”

Lukács László György az uniós forrásokról leszögezte, a Jobbik mindent megszavazott annak érdekében, hogy hazahozzák a pénzeket, mert tudják, hogy erre szükség van az oktatásban és az egészségügyben. A frakcióvezető úgy látja, az Európai Unió viszonylatában az Európai Egyesült Államok koncepciója és a kilépés között egy normális utat kell találni, a kormány viszont a kilépéspárti úton van.

Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy épp a Jobbik szorgalmazta a kilépést, mire Lukács László György közbeszólt, hogy az a korábbi Jobbik volt, a Fidesz pedig liberális krédóból érkezett. Az államtitkár szerint „a szuverenista Fideszből szuverenista Fidesz lett”.

Rétvári Bence arra is emlékeztetett, hogy a Jobbik korábban elutasította a baloldali, liberális erőkkel történő együttműködést, mégis Gyurcsány Ferenccel és a Momentummal közösen indultak. Lukács László György érzi a sértettséget, hogy „nem a Fidesszel indultunk közös listán”.

A vitán szó volt a bevándorlásról is, Lukács László György úgy fogalmazott, hogy „migránsmunkások” érkeznek Magyarországra, ami ellentétes azokkal a korábbi plakátokkal, amelyeken az állt, hogy nem vehetik el a magyarok munkáját. Rétvári Bence erre válaszul rámutatott, hogy a Jobbik elnöke „megszavazza az összes migrációpárti javaslatot az Európai Parlamentben”, de ők szétválasztják a bevándorlási kategóriákat, és nem hagyják, hogy bevándorlóországgá tegyék az országot, a vendégmunkások más kategória.

Jogállam vagy nem jogállam?

Lukács László György szerint Magyarország deficites jogállam, a jogállamiság egyes részei nem érvényesülnek, mert „a kormány szándékosan vagy trehány módon a jogállamiság egy részét lerombolta”.

„Közjogilag van a nem jogállam, a félig jogállam meg a jogállam?” – kérdezett közbe Rétvári Bence. Az államtitkár úgy gondolja, Magyarország jogállam, csak a Fidesz–KDNP a választásokon keresztül kiugró támogatást kap, a jogállamiságba pedig valójában a migráció, a gender és a háborúpártiság vagy békepártiság kérdése van becsomagolva.

Magánosítás vagy jól finanszírozott állami egészségügy?

Lukács László György az egészségügy finanszírozásáról kifejtette, sok pénzre, de jól elköltött forrásokra van szükség. Rétvári Bence az ellenzék közös programjában fizetős egészségügyet látott, viszont a jobbikos politikus szerint ilyen nem volt benne, és hozzátette: „lehetnek olyan laborok és diagnosztikai épületek, amelyek európai minőségűek, vannak is már, de nem a magánosítás a követendő út, hanem egy jól finanszírozott állami egészségügy”.

Fotó: Kaszás Tamás / Index Lukács László György

Rétvári Bence azzal vágott vissza, hogy „lehet itt szép mondatokat mondani, de amikor kormányzott a baloldal, akkor vizitdíj, kórházi napidíj volt, elvettek egyhavi fizetést, és bezártak kórházakat”. Lukács László György leszögezte, hogy ők mindig a robusztus állami egészségügy mellett kampányoltak.

(Borítókép: Rétvári Bence a Tranzit Fesztiválon 2023. augusztus 26-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)