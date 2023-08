Az utóbbi években egyre több a húszévnyi vagy még ennél is régebben tartó házasság után indított bontóperi eljárás. Csak 2022-ben 63 967 házasságkötés és 17 695 válás történt Magyarországon, ezer házasságkötésre csaknem 280 válás jut.

– tette fel a kérdést még korábban egy budapesti ügyvédi iroda, amely „Válóperes ügyvéd férfiaknak Budapesten” szlogennel reklámozza magát.

A kezdeményezés megosztotta a közösségi oldalak hozzászólóit. Egy érdi hölgy maliciózusan így sajnálkozott: „Szegény férfiak. Az ártatlan áldozatok.” Az iroda nem várt sokat a válasszal: „Véleményünk szerint a férfiak pontosan ugyanolyan ártatlan áldozatok, mint a nők. A válás oka sokféle lehet, nem szabad általánosítani.” Egy budapesti ügyvéd meg úgy vélekedett, hogy a hirdetés „számos szakmai szabályt sért”, mint például a felhajtó tilalmát. Az iroda igyekezett gyorsan eloszlatni a kételyt: „A szakmai szabályok betartását e pillanatban 18 ügyvéd vizsgálta eddig, és minden vonatkozó jogszabályt és kamarai szabályt betart minden szereplő.”

Az ügyvédi etikai kérdéseken túl különösen a nők körében váltott ki ellenszenvet a „férjek és apák védelmében” fellépő ügyvédi iroda. Egy középkorú hozzászóló ironikusan megjegyezte: „Tartsd meg a házat, a lóvét, a kölköket, öreg feleség mehet a levesbe...” A férjvédők most sem maradtak adósak a válasszal: „Messzemenőkig nem értünk egyet azzal a logikával, amit ön leírt. Senki nem »mehet a levesbe«. Sem egy (ahogy ön írja) »öreg feleség«, sem egy »öreg férj«. Mi azért dolgozunk, hogy ha már válásra kerül a sor, akkor az méltányos legyen.”

A következő vádat pedig egy fiatal családanya fogalmazta meg:

Ügyvéd férfiaknak??? Khm... mintha diszkriminatív szagú lenne ez a hirdetés. Ékes bizonyítéka annak, hogy az ügyvédek zöme – tisztelet a kivételnek, mert kevés számban vannak – abszolút nem a gyermekek érdekeit nézi! Szomorúságos világ ez, ha ilyen nyíltan vállalják is.

Az ügyvédi iroda sem hagyta magát:

Nem látjuk be, hogy miért nem a gyerekek érdekeit nézzük. A weboldal több ponton is éppen a gyermekek megóvásáról szól. Sőt, a kiadványunkban külön fejezetet szenteltünk a kisebb gyermekek és a kamaszkorú gyerekek megóvásának. Egy gyereknek alapvető érdeke, hogy legyen apja és anyja. Még akkor is, ha nem élnek együtt. Mi ezen dolgozunk.