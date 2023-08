Ősszel is lehet nyugdíjkorrekció, egy feltétele van

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter Tihanyban, a Tranzit Fesztiválon tartott előadást, ahol az előrejelzések alapján konkrét inflációs adatokat is mondott: A fogyasztói árak növekedése augusztusban 16, szeptemberben 11-12, októberben 9-10, novemberben 8, decemberben pedig 7 százalékos lesz.

A jelenlegi várakozások szerint az éves átlagos infláció 2023-ban 17,5-17,7 százalék között lehet majd.

Ezzel kapcsolatban az ATV felkereste a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztériumot, hogy lesz-e évközi nyugdíj-kiegészítés, mivel az év elején a nyugdíjasok 15 százalékos emelést kaptak.

A kormány idén is biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést, a nyugdíjak vásárlóértéknek megőrzését: ha az éves infláció magasabb lesz az év elején becsült 15 százaléknál, akkor idén ősszel is lesz nyugdíjkorrekció januárig visszamenőleg. Emellett a nyugdíjasok védelmére is csökkenő pályára állítottuk az inflációt, az árfigyelő az élelmiszerárak csökkentésére kényszeríti a multikat, augusztustól 10 százalékról 15 százalékra emeltük az élelmiszerek kötelező árakciózásának mértékét