Nagy Márton: A lakosságnak éreznie kell, hogy fogyaszthat

„Magyarországot az energiaárak drasztikus emelkedése a jelentős energiaimport miatt érzékenyen érintette” – mutatott rá a miniszter. Mint mondta, sikerült megvédeni a fogyasztókat, ennek ára a kivetett extraprofitadó. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a beszéde elején leszögezte, alapvető célja a kormánynak, hogy a munkahelyeket megvédje, illetve a családok támogatása mellett a legmagasabb növekedést érje el.

kitért arra is, hogy amikor jön egy válság, válságkezelő üzemmódba kapcsol a kormány.

„Az ilyen válságmenedzselésben az egyik legfontosabb dolog az, hogy a magyar gazdaság alapszövetei ne sérüljenek” – tette hozzá. A tárcavezető szerint a 2022 februárja óta velünk lévő háború és a szankciók kérdésköre három csapdahelyzetet teremtett, amit nagyon nehéz volt elkerülni: az egyik az energia kérdésköre, a másik az infláció okozta kamatcsapda, a harmadik pedig az infláció következtében kialakult fogyasztási csapda. Nagy Márton szerint ezt a hármat kell megoldani ahhoz, hogy a gazdaság visszaálljon a korábbi növekedési pályára.

„A lakosságnak éreznie kell, hogy fogyaszthat”

Fontos intézkedésnek nevezte, hogy a kormány a lakosságot állampapír-vásárlásra ösztönzi, ami magas kamatot biztosít a kisbefektetőknek, és további előnye, hogy a kamat Magyarországon marad. Elmondta, hogy a fogyasztás egy év alatt 10 százalékkal esett vissza, kedvező azonban, hogy augusztusban már 16 százalék feletti reálbér-emelkedés várható.

A jövő év a gazdasági növekedés helyreállításának esztendeje lesz.

A tárcavezető azt is hangsúlyozta: a kormány legfontosabb céljai közé tartozik a munkahelyek védelme és a családok támogatása. Az utóbbi években az energiacsapda, a kamatcsapda és a fogyasztási csapda elkerülését célzó intézkedések kerültek előtérbe. Ennek eredményeként mára az energiaárak konszolidálódtak – mutatott rá.

Elmondta, hogy a lakosság egy hónap alatt 300 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt, és további 300 milliárd forintnyit kötvényalapokon keresztül.

Nagy Márton szerint a következő időszak feladata a fogyasztás helyreállítása lesz, vagyis „a lakosságnak éreznie kell, hogy fogyaszthat”. Az online árfigyelő rendszerről szólva elmondta, hogy annak inflációcsökkentő hatása van, hiszen a multicégek egyfajta árversenyt folytatnak általa egymással.

Mindennek köszönhetően az év végére egy számjegyű infláció várható. A fogyasztói árak növekedése augusztusban 16, szeptemberben 11-12, októberben 9-10, novemberben 8, decemberben pedig 7 százalékos lesz az előrejelzések szerint – mondta.

A külgazdasági kérdésekre áttérve Nagy Márton arról beszélt, hogy Magyarország hídszerepet játszik a német és a kínai tőke között. Úgy vélte, az országnak elsősorban az áruszállítás és a logisztika erősítése terén van feladata.

