Elmentünk tanszereket vásárolni, már a szivárványos noteszt is fóliázva árulják

Már csak pár nap, és kezdődik az iskola. Míg a családok egy része már augusztus 20. előtt megvette a tanszereket, sokan az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást, sőt az egyik papír-írószer szaküzletben lapunk kérdésére az eladó arról beszélt, hogy idén egy új trend van kialakulóban, főként az általános iskolások szülei egészen szeptember 1-ig kivárnak. Arra a kérdésre, hogy mi lehet a háttérben, úgy felelt:

Számos iskolában még most is bizonytalan a helyzet, nem alakult ki mindenhol, hogy ki fogja tartani a matematika-, a rajz-, vagy a technikaórát. Sok szülő máig nem kapta meg azt a listát, amely részletesen felsorolja, milyen termékekre lesz szükség a tanuláshoz, mármint az olyan alapfelszereléseken túl, mint a füzet, a toll vagy a ceruza

– mondta az Indexnek Kőrösi Gyula, aki egyéni vállalkozóként dolgozik az egyik budapesti papír-írószer szaküzletben. Hozzátette: ettől függetlenül az elmúlt egy-két hétben nyilvánvalóan több vásárló volt, mint az év többi szakaszában, de dömpingről aligha tud beszámolni, a forgalom lényegesen enyhébb, mint például tavaly vagy az azt megelőző években.

Úgy véli, ebben nagyban közrejátszik az, hogy „már boldog-boldogtalan árul tanszereket”, a hipermarketekkel nehéz, vagy szinte lehetetlen felvenni a versenyt.

A nagy bevásárlóközpontok – ellentétben velünk – a hétvégén is nyitva vannak, a pénteki iskolakezdés nekünk sajnos nagyon nem kedvez, igaz, ez csak a kisebbik gond. Ami ennél nagyobb baj, az az ár. A hipermarketekben számos terméket olcsóbban adnak, mint amennyiért mi a nagykerből meg tudjuk venni. Akciót sem tudunk csinálni, és mi bizony nem árulunk mindenféle árucikket, csak és kizárólag írószert. Aki több legyet akar egy csapásra, nem hozzánk jön

– fogalmazott Kőrösi Gyula, majd megjegyezte: a nem túl előnyös körülmények ellenére is igyekeznek kedvező árakat biztosítani, körülbelül 10 százalékot viszont így is kénytelenek voltak emelni.

A szaküzletek forgalomcsökkenése persze nem új keletű probléma a tulajdonosok számára, 2022-ben, amikor szintén ellátogattunk több helyre, az egyik eladó lapunknak azt mondta: „Én már régóta itt dolgozom, még emlékszem azokra az időkre, amikor augusztus-szeptember környékén gyakorlatilag megmozdulni sem lehetett az üzletben. Ez ma már nincs így, a nagy iskolakezdési dömping jó ideje elmarad, az elmúlt öt-hat évben különösen nagy a visszaesés a korábbiakhoz képest”.

100 ezer ide, 100 ezer oda

Lapunk ellátogatott egy diszkontáruházba is, ahol a tanszerek mellett lényegében mindent árulnak, amit csak el lehet képzelni, a ruháktól az élelmiszereken át a higiéniai cikkekig. Egy anyuka – aki ottjártunkkor az írószerosztályon nézelődött – elárulta: most csak egy apróságért ugrott be, a nagy tanévkezdési bevásárlást a nyár legutolsó napjaira tartogatják.

Szerintem valamelyik hipermarketben szerezzük majd be a megadott termékeket. Egyrészt tapasztalataim szerint olcsóbb, másrészt ha már ott vagyunk, veszünk mást is

– jelentette ki.

Az édesanya – akinek a gyermeke most kezdi az első osztály – beszélt arról is, hogy ők a tanszerek egy részét már megkapták az iskolától, nagyjából 15 ezer forintot kellett befizetni, ami önmagában nem is olyan vészes. Erre jön még rá ugyanakkor az iskolatáska, a tolltartó, a tornazsák, a tornacipő, a tornaruha, továbbá az íróeszközök és a füzetek. Mindez számításai szerint körülbelül 100 ezer forintba kerülhet, de ugyanennyit már kifizetett az otthoni tanulósarok berendezésére is.

Ezek az összegek megegyeznek azzal, amelyekről nemrég a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke beszélt az Indexnek. Kardosné Gyurkó Katalin szintén azt mondta, hogy akár százezer forintba is kerülhet a tanévkezdés, igaz, szerinte ha jól csináljuk, akkor több gyerek esetén is meg lehet úszni ennyiből. Ehhez viszont az kell, hogy valaki tudatosan, akár már a nyár elejétől kezdve figyelje az akciókat és igénybe vegye az erre az időszakra érvényes kedvezményeket, támogatásokat.

Mennyi az annyi?

Az Index néhány termék esetében árösszehasonlítást végzett, válogatás közben igyekeztünk hasonló minőségű tanszereket egy kalap alá venni, a hagyományos helyett inkább a megkapó dizájnokat kerestük. Lássuk az eredményt!

A4-es füzet

írószerszaküzlet: 980 Ft

hipermarket: 320 Ft

diszkontáruház: 500 Ft

Spirálos A 4-es füzet

írószerszaküzlet: 3700 Ft

hipermarket: 890 Ft

diszkontáruház: 990 Ft

A5-ös füzet

írószerszaküzlet: 590 Ft

hipermarket: 209 Ft

diszkontáruház: 400 Ft

Spirálos A5-ös füzet

írószerszaküzlet: 1500 Ft

hipermarket: 490 Ft

diszkontáruház: 790 Ft

Toll

írószerszaküzlet: 1580 Ft

hipermarket: 180 Ft

diszkontáruház: 250 Ft (igazán jó minőségűt többnyire nem is árulnak)

Ceruza

írószerszaküzlet:490 Ft

hipermarket: 140 Ft

diszkontáruház: 200 Ft

Tolltartó

írószerszaküzlet: 3900 Ft

hipermarket: 4699 Ft

diszkontáruház: 2300 Ft

Iskolatáska

írószerszaküzlet: 46 000 Ft (Leginkább a bevásárlóközpontokban működő szaküzletekben árulnak iskolatáskát, a kisebbekben csak elvétve találni.)

hipermarket: 24 490 Ft

diszkontáruház: 5990 Ft

Ha csak ezt a nyolc terméket vásároljuk meg a különböző üzletekben, akkor a pénztárnál az alábbi összegek fogadhatnak bennünket:

Összegzés:

írószerszaküzlet: 58 740 Ft

hipermarket: 31 418 Ft

diszkontáruház: 11 910 Ft

Manapság az üzletek által kínált tanszereknek már csak a képzelet szab határt, a sorok között barangolva néhány egészen furcsa terméket is találtunk.

Kezünk közé került többek között egy WC-kupakos toll, és egy hozzá témában passzoló másik is. Ugyancsak a tollaknál láttunk olyanokat, amelyek már a karácsonyi hangulatról gondoskodnak, de a morbid stílus kedvelői egy pisztoly alakú íróeszközt is választhatnak. Ami a noteszeket illeti: létezik szivárványszínű, méghozzá lefóliázva...

(Borítókép: Németh Kata / Index)