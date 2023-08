A kormány friss tervezete szerint a következő évtől, a teherautókhoz hasonlóan, a buszoknak is kilométer-alapú útdíjat kell fizetniük. Eddig a személyautókhoz hasonlóan ők is autópálya-matricával közlekedhettek. Ha ez a tervezet megvalósul, negyedével drágulhat a buszok fuvardíja.

A változtatás 15-20 százalékos emelkedést jelent a buszok fuvardíjában. Az RTL-nek nyilatkozott az egyik utazási iroda cégvezetője, aki szerint nem lenne célszerű az utasokra hárítani ennek a költségét is, viszont ők maguk se képesek ennyivel több összeget kigazdálkodni.

Szerinte ugyanis ezzel a lépéssel ugyanakkora terhet rónának a fuvarozókra, mint azt az üzemanyagnál tették.

A kormány azonban célszerűnek nevezte ezt a változtatást, arra hivatkozva, hogy több környező ország is ebben a rendszerben működik. Azonban nem ez az egyetlen változás, amit a kormány bevezetne 2024-től. Több útszakaszt is fizetőssé tennének, ezek között szerepel a teljes M0-s autópálya és a miskolci elkerülőút is.

Miskolc polgármestere levélben kérte a kormányt, hogy gondolja meg magát, hiszen ha fizetőssé teszik az útszakaszt, akkor többen választják majd a városon át vezető utakat, amik roppantul zsúfolttá tennék a miskolci utcákat.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott:

Még az sem biztos, mennyivel, és hogy egységesen emelkednek-e az útdíjak jövőre.

A miniszter hozzátette, a kormány célja, hogy minél többen válasszák az éves matricákat. A változtatások bevezetését követően 151 milliárd forintos pluszbevétellel számol.

A kormány tervezete augusztus 25-én jelent meg, és az ezzel kapcsolatos társadalmi vita szeptember 1-ig tart. A végleges döntés szeptember második felére várható a kormány részéről.