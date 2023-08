Gáspár Győző elárulta, miért ment a Tranzit fesztiválra, ahol nyitott, támogató környezet fogadta

„Több mint egy éve már annak, hogy úgy döntöttem, megpróbálok úgy élni, hogy a celebkedés és a szórakoztatás mellett komolyabb ügyekkel is foglalkozhassak. Elkezdtem közügyekkel, társadalmi kérdésekkel is foglalkozni, miközben folyamatosan tanulom azt, hogy hogyan is működik az ország, a közigazgatás, a közpolitika, és mindazok a közös dolgok, amelyek meghatározzák az életünket” – kezdi Instagram-bejegyzését Gáspár Győző, aki ezt követően kiemeli,

Ez egyben egy értékrend, egy világnézet felvállalása is. Ugyanolyan alapjog, mint bármelyik másik, és ami kijár minden állampolgárnak Magyarországon – azaz nekem is.

Majd posztját úgy folytatja, hogy ebből adódóan előre visszautasít minden rossz szándékú híradást és médiamegjelenést, amelynek csakis az a célja, hogy „engem és a felvállalt politikai közösségemet járassa le”.

A Blikk fontos szereplője a hazai médiapiacnak. De ahogyan én változni próbálok, ugyanúgy törekedhetnének ők is arra, hogy némi felelősséget felvállalva változzanak ők is, és a korábbiaknál hitelesebbek legyenek, azaz, nem jelentetnek meg olyan tartalmat, amely valótlan, vagy amelyhez én magam nem járultam hozzá, megszegve a legalapvetőbb média-etikai elvárásokat is.

Majd Gáspár Győző kitér arra is, mindez azt is jelenti, hogy „amennyiben a közeljövőben a Blikkben megjelenő tartalmak egyértelműen azzal a szándékkal kerülnek velem kapcsolatosan a nyilvánosság elé, hogy engem és rajtam keresztül mások méltóságát csorbítsák, úgy szeretném most egyértelműen jelezni, mindezeket visszautasítom, indokolt esetben pedig bírósághoz fordulok”.

Majd posztját úgy zárja, ezzel egy időben szeretné hálásan megköszönni a több ezer embernek és minden jó szándékú médiamunkásnak, hogy pozitívan szóltak a Tranzit fesztiválról. „Amelyre tanulni, ismerkedni, kapcsolatokat építeni mentem el, és ahol egy nyitott, támogató környezet fogadott” – írta.

Mint ismert, Gáspár Győző a hétvégén először Orbán Viktor miniszterelnökkel,

majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel készített közös fényképet. Ezek a képek óriási visszhangot váltottak ki a magyar közéletben.