Jönnek a zivatarok északkeleten, kiadták a narancs riasztást

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

A meteorológiai szolgálat közölte: kedden országszerte alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, amelyek dél felől több hullámban érkeznek. A zivatarokhoz általában viharos, óránkénti 60-90 kilométeres széllökés, jégeső és felhőszakadás társulhat.

Délután, kora este délnyugaton és északkeleten előfordulhatnak heves zivatarok is erősen viharos – óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó – széllökések, illetve akár 3-5 centimétert elérő jég kíséretében. Ezeken a tájakon az egymást követő zivatarcellákból lokálisan akár 35-50 millimétert meghaladó csapadék is leeshet.

A zivatarok száma és intenzitása az éjszaka várhatóan csökken, miközben északnyugaton már stabilizálódik a légkör. Szerdán főként már csak a Dunától keletre kell zivatarokra számítani.

A meteorológiai szolgálat keddre az északkeleti országrészben Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékre, valamint délnyugaton Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre adott ki másodfokú figyelmeztetést a hevesebb zivatarok veszélye miatt.

Orkán erejű szél tombolt a Balatonnál

A hétfői hidegfront nem csak felfrissülést, de új országos napi szélrekordot is hozott: az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófok platform nevű nyíltvizi állomásán 131 kilométer/órás, orkán erejű szelet mértek.

Az Időkép beszámolója szerint ezzel új, országos szélrekord született, a korábbit még 2011-ben, Kab-hegyen regisztrálták, ez 110,9 kilométer per órás lökést jelentett.

De a portál másodperces szélmérői Balatonkenesén 100 kilométer per órás, Kolontáron 95 kilométer per órás lökést is mértek ugyanebben az időszakban.

