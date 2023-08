Vége a kánikulának, kiadták a figyelmeztetést

Szerdán több tájegységünkön is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Az intenzívebb gócokban, valamint környezetükben vízátfolyások kialakulására is lehet számítani. Egyre többfelé nyugatira, északnyugatira fordul a szél, melyet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetnek.