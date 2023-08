Lift, amelybe a lakók helyett a Fidesz szállt bele

A Király utcai társasház évek óta húzódó liftépítési kálváriája új lendületet kapott azzal, hogy a Fidesz felkarolta és saját narratívája szerint tálalta a sajtónak. A DK-s vezetésű VII. kerület álláspontja szerint nincs és nem is lehet közük az esethez, de azért tudják árnyalni a képet.

A Király utca 47. szám alatti társasház egyik lakója elunta, hogy a körfolyosós épület udvarára épített új lift több mint másfél éve használhatatlan, és aktívan keresni kezdte a megoldást. Miután a társasház közös képviseletét a VII. kerületi önkormányzat társasházkezelő cége (az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.) látja el, a helyi Fidesz úgy vélte, fogást talált, és sajtótájékoztatón keretében varrta az egész ügyet az erzsébetvárosi baloldal nyakába.

A lakók szerettek volna a házba egy liftet, amelynek megépítésére és kivitelezésére az önkormányzati cég tett számukra javaslatot. Hogy a kivitelezés hogyan sikerült, azt láthatjuk... az ajtajai majd egy éven keresztül a semmibe nyíltak.

– ismertette Benedek Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve, hogy a lift most sem használható és balesetveszélyes. Szerinte mindez a baloldal tevékenységének az eredménye. A politikus azt mondta, most arra keresik a választ, hogy mikorra fog elkészülni a felvonó. Az ügyben egy vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezték, erről a pénteki rendkívüli ülésen szavaznának. Annyi biztos, hogy az elmúlt napokban újra szerelni kezdte a kivitelező a liftet, a sajtótájékoztató meghirdetésével tehát sikerült új lendületet adni a fejlesztésnek.

A kampány szele lengedez

A témát feldolgozta Bohár Dániel is, olyan megállapításokat téve, hogy Niedermüller Péter polgármester bízta meg a kivitelező céget, és „nem, nem később fogják beforgatni a liftajtókat a helyes irányba; és nem, nem később építenek új pilléreket, hogy ki tudjanak szállni a lakók a liftből.”

Ez a megközelítés egyértelművé teszi, hogy a lift a politikai csatározások eszközévé vált, noha a felvonóra a Sára Botond által vezetett Fővárosi Kormányhivatal már 2021. július 21-én megadta az építési engedélyt. Nagyon tájékozatlannak kell lenni ahhoz, hogy valaki azt higgye, egy liftépítő nem számol azzal, hogy hová, milyen irányba nyílnak az általa épített lift ajtajai. Amikor ott jártunk, akkor már kialakították azokat a kilépő pilléreket, amiről Bohár Dániel azt állította, hogy nem épülnek ilyenek.

Erzsébetváros önkormányzatának vezetése törvényességi észrevétel benyújtásával igyekszik akadályozni a vizsgálóbizottság felállítását. Arra már a kerület kommunikációs vezetője, Kövesdi Péter hívta fel a figyelmet, hogy

a ház közös képviselője, az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. még a fideszes Vattamány Zsolt polgármestersége idején tett javaslatot, de nem ezt a liftépítő céget javasolta a lakóknak, hanem több másikat, köztük a Magyarországon legnagyobb tapasztalattal rendelkezőt.

A jelenlegi építő azonban árban aláígért a konkurensének, így a lakók (még az előző polgármesteri ciklusban) az olcsóbb ajánlatot választották. A házban 22 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik az önkormányzat, a szokásjog alapján pedig (az álláspontja megindoklása után) akkor is a többségi oldallal szavaz, ha épp nem ért egyet a körvonalazódó döntéssel. Magántulajdonú házban egyébként az önkormányzat nem is építtethet liftet, egy hónappal ezelőttig az ügyről nem is tudott.

A Kormányhivatal ismereteink szerint azt mondta ki, hogy a lift ajtaja nem nyílhat közvetlenül a függőfolyosóra, mert az nem bírná a rákapcsolódó terhelést, ezért fordították el 90 fokkal, majd építették hozzá a kilépőket. Ez a lakatosmunka a héten elkészül, azaz a lift működőképessé válik.

A körfolyosó korlátja egyelőre még elzárja a kilépő használata elől az utat, de épp ezért nem világos, milyen veszélyről beszélt a Fidesz politikusa. A Benedek Zsolt frakcióvezető által feltett kérdésre, hogy mikor vehetik végre igénybe a lakók a liftjüket, az állam közigazgatási szerve adhatja meg a választ, ugyanis Budapest Főváros Kormányhivatala adja ki rá a használatbavételi engedélyt.

