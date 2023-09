Áldozat lehetett a paradicsomkaróval támadó jegyző

Korábban az Index is beszámolt arról a különös esetről, aminek középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei biri község jegyzője, valamint egy helyi lakos áll.

A férfi azt állította, hogy több alkalommal is megütötték a karóval, valamint többek között jobbágynak nevezte a jegyző, akivel akkor robbant ki a vitája, mikor szerinte megsértette a személyiségi jogait a jegyző a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésével.

A jegyző azonban az ellenkezőjét állítja ennek. Azt elismerte, hogy fent volt a sérelmezett tartalom a közösségi oldalán, de egy nap után levette azt, valamint elismerte azt is, hogy megütötte a férfit. Állítása szerint, azonban csak védekezett, mert a férfi támadólag lépett fel ellene, sőt elárulta, hogy nem karóval, hanem csak léccel ütötte meg, amivel az autójának a csomagtartóját szokta kitámasztani.

Mint az RTL Híradó riportjából kiderült, nem csak a helyi lakos, de a jegyző is feljelentést tett a rendőrségen, de ebben az ügyben még folyik az elsődleges vizsgálat.

A helyi magán óvoda dolgozói elmondták a Blikknek, hogy a férfi agresszívan viselkedett több alkalommal is a településen.

Ez egy agresszív férfi, mindenkivel baja van, mindenki az ellensége. Volt, hogy magának is ártani akart, leugrott a családi ház erkélyéről, mentők vitték el. Többször csikorgó gumikkal száguld itt, az óvoda előtt is. Ha kell, mindent elmondunk a rendőröknek is, már be is idéztek minket