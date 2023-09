Szijjártó Péter megszólalt az 1956-os forradalmárokat lefasisztázó orosz tankönyvről

A külügyminiszter egy sajtótájékoztatón újságíró kérdésre reagálva elmondta, hogy mit gondol a kormány az új orosz állami tankönyvről, amelyben az 1956-os forradalmat és szabadságharcot fasiszta lázadásnak állították be. Szijjártó Péter szerint minden magyar, aki 1956-ban kiállt Magyarország szabadságáért, hős, és a kormány minden ezzel ellentétes minősítgetést elutasít.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten hivatalában fogadta Martin Helmét, az Észt Konzervatív Néppárt elnökét, majd a közösen tartott sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az Európai Unió nagy bajban van.

A kontinens a valaha volt legsúlyosabb gazdasági és biztonsági típusú kihívásokkal néz szembe. Ráadásul – mint fogalmazott – ezeket a kihívásokat tovább súlyosbítja az, hogy Brüsszelből rendre rossz válaszok érkeznek a nehézségekre.

A liberális mainstream, amely uralni próbál mindent Európában, egyfajta Európai Egyesült Államokat akar létrehozni az európai uniós tagországok végletekig történő legyengítésével […] Brutális támadást indítottak a család intézményével szemben, a migrációval pedig példátlan veszélyt hoznak az Európai Unióra

– mondta.

„A föderalizáció, a családok elleni támadás és a migráció erőltetése mind-mind súlyosan gyengítik az Európai Uniót, párhuzamos társadalmakat hoznak létre, a versenyképességünket pedig gyakorlatilag szétverik” – figyelmeztetett.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország erős EU-t szeretne, ez viszont csak akkor lehetséges, ha a tagállamok is kellőképpen erősek, de ehhez arra van szükség, hogy a nemzetek ragaszkodjanak a hagyományaikhoz, a történelmükhöz, és szabadon megélhessék a vallásukat.

Majd kifejtette, hogy a közösség akkor tud erős lenni, ha segíti a tagállamok megerősödését, nem veri szét a nemzetgazdaságok versenyképességét, megadja a tiszteletet a családoknak, valamint nem akarja felülírni a természet törvényeit.

És most gyorsan kell lépni, mert az Európai Unió gyorsan gyengül, Brüsszel pedig gyorsan terjeszti ki a hatalmát. Meg kell állítanunk a föderalizációt, meg kell állítanunk a genderpropagandát, és meg kell állítanunk a migránsok beáramlását

– összegzett.

A miniszter közölte, hogy ehhez együttműködésre van szükség a jobboldali, patrióta, nemzeti érdeket érvényesíteni akaró, konzervatív, kereszténydemokrata pártok között, amelyeknek jól kell szerepelniük a következő európai parlamenti választáson.

„Mi ezért is szurkolunk az Észt Konzervatív Néppártnak, amely a legutóbbi választásokon Észtországban a második helyet érte el” – mondta, köszönetét fejezve ki azért, hogy a párt az elmúlt években mindig kiállt hazánk szuverenitásának védelme mellett.

„Őszintén reméljük, hogy a jövő évi európai parlamenti választásokat követően új, jobboldali többséget fogunk tudni kiépíteni az Európai Parlamentben, mert ez jelenti a reményt arra, hogy Európa újra egy biztonságos és fejlődő kontinens legyen” – fűzte hozzá.

Elutasítják az új orosz tankönyv állításait

Szijjártó Péter az új orosz állami tankönyv ügyével kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: vannak olyan kérdések, amelyekről a kormány még csak vitázni sem hajlandó.

Magyarország történelmét, a magyar embereket, a magyar emberek szabadságvágyát mindenkinek tiszteletben kell tartania. 1956, az akkori forradalom a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanata, amikor a magyar emberek a szabadságuk, az ország szuverenitása érdekében az életüket is odaadták

– jelentette ki.

„Tehát erről a kérdésről még csak vitázni sem vagyunk hajlandók (...) Minden magyar ember, aki akkor kiállt Magyarország szabadságáért, hős. Minden ezzel ellentétes minősítgetést kikérünk magunknak, visszautasítunk” – közölte.

Emellett butaságnak nevezte azokat a híreket, amelyek szerint a kormány lényegében kiszervezte volna a paksi bővítést.

„A két új nukleáris blokk építésének a levezénylésével a Paks II. Zrt. van megbízva. Ez teljes egészében állami tulajdonú cég, és én vagyok a tulajdonosi joggyakorló” – mutatott rá, hozzátéve, hogy mindössze néhány adminisztratív egyszerűsítést hajtottak végre a kivitelezési szerződésben.

Mint megírtuk, az új orosz tankönyv kiverte a biztosítékot a magyaroknál. Több ellenzéki párt is felszólalt ellene, és Szijjártó Pétert is felszólították arra, hogy kéresse be a hivatalába Oroszország budapesti nagykövetét. Az orosz nagykövetség azonban cáfolta, hogy ilyen állításokat fogalmaztak volna meg a könyvben.