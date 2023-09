Megvan Karácsony Gergely első kihívója

A Mi Hazánk bemutatta a főpolgármester-jelöltjét a jövő évi választásokra. Toroczkai László az X-en (korábban Twitter) jelentette be, hogy a párt budapesti alelnökét, Grundtner Andrást indítják fővárosban.

Szeptember másodikán szombaton mutatta be a Mi Hazánk a budapesti főpolgármester-jelöltjét. Grundtner Andrást, 51 éves jogászt, a Mi Hazánk fővárosi alelnökét, a Nemzeti Választási Bizottság tagját indítják, aki – a párt szerint nem mellékesen – „tősgyökeres budapesti”.

Karácsony Gergely alkalmatlan, autósellenes ámokfutásba kezdett, és éppen tönkre teszi a főváros közlekedését, de romlik a közbiztonság helyzete, és közben a társasházak is támadás alatt állnak

– olvasható a bejegyzésben.

A párt arra is felhívta a figyelmet, hogy elkészítették a Budapest Programjukat, amely sok más probléma és téma mellett, a fentiekre is válaszokat ad majd. Hamarosan pedig közzé is teszik ezt.

Még sok a kérdés

Karácsony Gergely főpolgármester már korábban bejelentette, jövőre is vállalja a megmérettetést, és indul az önkormányzati választásokon.

Azonban arról egyelőre nincs információ, milyen formában működik majd együtt az ellenzék, ha együttműködik a következő választáson, így azt sem lehet tudni, hogy támogatják-e karácsony Gergelyt vagy nem.

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint az ellenzék nagyon nehéz helyzetben van, mert a jövő évi választások miatt egyszerre lesz szükség az együttműködésre az önkormányzati választások miatt, míg az európai parlamenti választás miatt vetélkedniük kell egymással az ellenzéki pártoknak.

Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy kit indít majd a Fidesz főpolgármesternek, de hallani lehetett már Szentkirályi Alexandráról, kormányszóvivőről, aki korábban öt évig főpolgármester-helyettes volt. Emellett nemrég még Németh Balázs neve is felmerült, aki korábban a közmédiában dolgozott, majd az atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is volt.

Bár a Fidesz jelöltet még nem jelentett be, a kormány már elkezdett kampányolni ellene, a Metropol nevű kormányközeli lap például nemrég egy fotópályázatot hirdetett a budapesti gyomokról, de végül egy fideszes önkormányzati területről készült kép nyert a pályázaton.