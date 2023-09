A csepeli gimnáziumban a tornatermet is Orbán Viktor bölcsességei díszítik

A 22,5 milliárd forintból felújított és kibővített csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban nemcsak az aulát, hanem a tornatermet is Orbán-idézetekkel dekorálták. Két helyen is a „Minden magyar felelős minden magyarért” felirat olvasható a teremben.

Mint arról az Index is beszámolt, csütörtökön átadták a 22,5 milliárd forintnyi állami pénzből felújított csepeli Jedlik Ányos Gimnázium épületét. Az iskola falára olyan idézetek kerültek fel, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök mondott el az Összetartozás Emlékhelyének avatásán 2020-ban.

Az ügyben az oktatási jogok ombudsmanja vizsgálatot indított, ugyanis panaszt kapott az ügyben Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa.

Most az is kiderült a Magyar Építők oldalára feltöltött képek szerint, hogy nemcsak a gimnázium auláját, hanem a tornatermét is Orbán-idézetek díszítik. Két helyen is a „Minden magyar felelős minden magyarért” felirat olvasható – írja az RTL.

Bese Benő, a Jedlik Ányos Gimnázium igazgatója pénteken azt nyilatkozta, hogy az idézettel ők is csak akkor szembesültek, amikor már felszerelték, és hogy

az idézettel neki is aggályai vannak, mert a köznevelési törvény szerint a politikának nincs helye az iskolában.

A Demokratikus Koalíció (DK) pénteken lefóliázta a gimnázium bejáratát. Paál Géza, a DK csepeli polgármesterjelöltje a Demokratikus Lendület tagjaival az iskola előtt tiltakozott, mert mint mondták, a kormánypropagandának nincs helye az iskolákban.

A gimnáziumban a felújítás és a kibővítés részeként egy kápolnát is kialakítottak.

Egy állami iskolában sem Orbán-idézeteknek, sem kápolnának nincsen helye. Hiszen az a feladat, hogy világnézetileg semleges iskolát biztosítsanak megfelelő tananyaggal, megfelelő iskolával és pedagógusbér-emeléssel

– mondta Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke.

Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkár az MTI szerint azt mondta, hogy fel kell vállalni, hogy a magyar oktatási rendszer nemzeti alapon áll, hozzátette, a gyerekekre ömlő „globalista környezetet” ezzel próbálják ellensúlyozni.