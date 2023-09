Lefóliáztak egy szovjet emlékművet, mert a kormány nem lépett az orosz tankönyvek ügyében

Legutolsó akciójában Keresztény Zoltán jogász, aktivista a nagybajomi szovjet emlékművet vonta be fekete fóliával, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az orosz tankönyvekre, amelyek az 1956-os forradalmat és szabadságharcot fasiszta lázadásnak állítják be. Szerinte Orbán Viktor jelenleg saját népe ellen harcol.