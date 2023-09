Németh Szilárd felháborodott az Orbán-idézeteken

Mint arról az Index is beszámolt, csütörtökön átadták a 22,5 milliárd forintnyi állami pénzből felújított csepeli Jedlik Ányos Gimnázium épületét. Az iskola falára olyan idézetek kerültek fel, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök mondott el az Összetartozás Emlékhelyének avatásán 2020-ban. Az ügyben az oktatási jogok ombudsmanja vizsgálatot indított, ugyanis panasz érkezett az ügyben Aáry-Tamás Lajoshoz, az oktatási jogok biztosához.

Később az is kiderült, hogy nemcsak a gimnázium auláját, hanem a tornatermét is Orbán-idézetek díszítik. Két helyen is a „Minden magyar felelős minden magyarért” felirat olvasható.

Bese Benő, a Jedlik Ányos Gimnázium igazgatója pénteken azt nyilatkozta, hogy az idézettel ők is csak akkor szembesültek, amikor már felkerültek, valamint kijelentette, hogy aggályai vannak az idézettel kapcsolatban, ugyanis a köznevelési törvény szerint politikának nincs helye az iskolában.

Az ügyben Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke is megnyilvánult.

Egyetértek az igazgató úr és a tankerület álláspontjával: meg kell védenünk a Jedlik szellemiségét és nyugalmát a támadásoktól! Pártpolitikának nincs helye az iskolában

– írta közösségi oldalán.

Leszedték az Orbán-idézeteket

Szabó Szabolcs, Csepel és Soroksár országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be róla, hogy a csepeli gimnázium faláról leszedték a pártpolitikai üzenetet.

Sok sikert kívánok minden diáknak és pedagógusnak a tanévhez, remélem, most már teljesen zavartalan lesz a gimi működése

– írta bejegyzésében Szabó Szabolcs.