Kiirtották a fákat egy pécsi közparkban

Több fát is kiirtottak Pécs Tettye nevű városrészének egy parkjában, a helyiek felháborodtak a pusztításon. A város önkormányzata azonban közölte, tudatosan irtották ki az érintett növényeket.

A Bama olvasói szerint több fába is mérget injekcióztak Tettyén, a növények néhány nap alatt teljesen kiszáradtak. A helyiek úgy tudják, az érintett fák egészségesek voltak, ezért nem értették, hogy miért kellett kiirtani azokat.

A portál azonban közölte,

a kiirtott fák bálványfák voltak, amelyek invazív növények, vagyis kiszorítják az őshonos egyedeket.

Pécs városüzemeltetője, a Biokom Nkft. közölte, a tettyei panorámasétánynál is kiirtják „a kilátást mára szinte teljesen korlátozó, invazív jellegű bálványfatelepeket”, helyettük pedig őshonos, tájba illő facsemetéket ültetnek. Pécs önkormányzata rendeletet is kiadott a bálványfák irtásáról.

Sok helyütt küzdenek a bálványfákkal

Mint írtuk, a Kiskunsági Nemzeti Parkban is irtották az erőszakosan terjeszkedő idegen fajú növényeket.

Az invazív fajok súlyos és egyre növekvő veszélyt jelentenek az Európában honos biológiai sokféleségre. Az új, számukra idegen élőhelyekre bekerülő növények és állatok túlsúlyba kerülhetnek a természetes növény- és állatvilághoz képest, és károkat okozhatnak a környezetben. Ezeket a szervezeteket »invazív fajoknak« nevezik

– olvasható az Európai Unió egyik kiadványában.

A bálványfát Közép-Európa egyik legveszélyesebb invazív növényének tekintik. Nemcsak hogy gyorsan szaporodik, de hetven-nyolcvan évig is elél. Mohósága rémisztő: egy év alatt akár két-háromszáz négyzetmétert is elfoglal, nem sok esélyt adva a többieknek: levelei ugyanis egy méter hosszúak is lehetnek, ezért sűrű és magas lombjával könnyedén elveszi a fényt a honos növényzettől.

De nem éri be ennyivel: virágai átható, macskavizeletre emlékeztető szagot árasztanak.