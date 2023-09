Szeméttelepre vitette a Mol cége a kész fűtőanyagot

Július 1-je óta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. hangolja össze és irányítja a magyar hulladékgazdálkodást, de – amint a Szabad Európa rámutat – korántsem volt zökkenőmentes a korábbi rendszerről történő átállás.

Noha korábban a Mol-csoporthoz tartozó hulladékgazdálkodási cég azt kommunikálta, hogy „elsősorban alapanyagként tekint a hulladékra”, most mégis a már feldolgozott, újrahasznosított alapanyag kidobását rendelte el a partnereinél. A MOHU által küldött e-mail szerint arra utasította a beszállítókat, hogy a már hozzáadott értékkel bíró, alapanyagként hasznosítható terméket „hulladéklerakóban lerakással ártalmatlanítani szíveskedjék”, magyarán kidobják ki a szemétdombra.

Olyan készletekről van szó, amelyeket leválogatott, még felhasználásra alkalmas hulladékokból állítottak elő. Ezeknek két nagy csoportja van, az úgynevezett RDF és az SRF.

Az RDF (Refuse Derived Fuel) egy olyan másodlagos tüzelőanyag, amelyet a kevert települési hulladék, illetve a szelektívhulladék-gyűjtés maradék hulladékának kiválogatása után nyernek. Erőművekben vagy cementgyárakban hasznosítják.

Az SRF (Solid Recovered Fuel) is másodlagos tüzelőanyag, ám ennek előállítása során a hulladék biológiai szárító kezelésen esik át, aminek eredményeként az eredeti biológiai szervesanyag-tartalomnak mintegy kilencven százaléka megmarad, a teljes nedvességtartalom viszont mindössze tíz százalékra csökken. Fűtőértéke nagyobb, mint az RDF-é.

Az SRF-et erőművekben is lehet hasznosítani, míg az RDF-et csak hulladékégetőkben és együtt égetés során lehet felhasználni.

A kormány pont amiatt adta oda egy 35 éves koncessziós szerződésben a Molnak a hazai hulladékgazdálkodás nagy részét, hogy csökkentse a lerakókban elhelyezett hulladék mennyiségét és növelje az újrafelhasználás útján ártalmatlanított hulladékok arányát.

Egy jól működő körforgásos gazdaság Magyarország és a régió érdeke. Ebben kulcsszerepe van annak, hogyan kezeljük a hulladékot. A cél pedig a versenyképes, fenntartható, transzparens hulladékgazdálkodás, amely elsősorban alapanyagként tekint a hulladékra. Ezt akkor lehet megvalósítani, ha hosszú távban gondolkodunk, és ha egy egységesen működő rendszer működik Magyarországon. Ezt a munkát vállalta el a Mol, amin belül a MOHU lesz felelős a területért

– olvasható Világi Oszkárnak, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettesének nyilatkozata a MOL MOHU oldalán.

A lapnak nyilatkozó egyik érintett közlése szerint nagyon döcögősen halad az átállás, nehézkesen működik a MOHU informatikai rendszere, még most sem üzemel teljesen, Excel-táblázatban kell az adatokat rögzíteni. Egy másik megszólaltatott beszállító arról számolt be, hogy a műanyagból és papírból készülő másodlagos tüzelőanyag akár el is öregedhetett, vagyis túl sok ideig állt, és „már csak a lerakóban lehet ártalmatlanítani”.