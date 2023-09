Dinoszauruszok szabadultak el Kőbányán

Az Economx portál az az enbudapestem.hu alapján számolt be arról, hogy a DinoPark egyedülálló koncepció keretében valósult meg, ami egyszerre oktat és szórakoztat.

A modellek a KÖKI Bevásárlóközpont tetején kaptak helyet, mintegy másfél hektárnyi területen, amelyen a dinoszauruszok mozozoikumkori élőhelyét elevenítik meg.

A kiállított példányok közt több olyan is van, amely automatizáltan mozog is. Egyes modellek anatómiai részletességgel mutatják be a Földet egykor uraló lények csontozatát és izomzatát, a megjelenésüktől a kihalásukig számos izgalmas dolgot tudhatunk meg róluk.

A dinoszauruszok mellett palentológiai játszótér, tanösvény és földtörténeti múzeum is fellelhető lesz a kertben, de egy időalagúton is átsétálhatnak a látogatók, a gyerekek pedig lábbal hajtható járművekkel közlekedhetnek a parkban.