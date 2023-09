A szülőknek szeptember 11-ig kell leadniuk az iskolában írásbeli nyilatkozatukat arról, hogy kérik-e hetedik osztályos gyermekük számára az ingyenes human papillomavírus (HPV) elleni oltást.

Aki esetleg még nem kapta meg a nyilatkozatot, kérje az iskolavédőnőtől, osztályfőnöktől, a dokumentum aláírására és benyújtására a hétfői napon még van lehetőségük

– hívta fel a figyelmet Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) járványügyi osztályvezető főorvosa.

Hozzátette: későbbi életkorban is be lehet adatni a vakcinát, de akkor már önköltséges, ráadásul 15 év felett nem elég a két dózis, három oltás után alakul ki a védettség.

A gyógyszertárakban eltérő árképzések vannak, de aligha lehet 45-55 ezer forint alatt HPV elleni oltóanyagot venni.

A főorvos elmondta, hogy a HPV elleni védőoltás 9 éves kortól bármilyen életkorban, nemtől függetlenül beadható, 54 éves korig ajánlják, de a leghatékonyabb védelmet a szexuális élet megkezdése előtt nyújtja, ezért javasolják a nemzetközi ajánlások 11-12 éves korban, hazánkban a célcsoport oltási programjához ez jól illeszthető.

Ezért bővítették ki a hetedikes fiúkra is

Az iskolai HPV kampányoltás a 2014/2015-ös tanévtől a Nemzeti Immunizációs Program része, 2020 szeptemberétől pedig már a 12. életévüket betöltött lányok mellett a fiúk számára is lehet kérni. A kutatások ugyanis bebizonyították, hogy a méhnyakrákos esetek 90 százalékáért felelős human papillomavírus összefüggésbe hozható a férfiakat érintő szájüregi daganatokkal, gége- és garatrákos esetekkel. Továbbá a fertőzés következtében a végbélnyíláson és a hímvesszőn is kialakulhatnak rosszindulatú elváltozások.

A fiúk oltása a direkt és indirekt hatások miatt szükséges, amellett, hogy az említett daganatokat náluk is kiválthatja a fertőzés, akár évekig tünetmentesen lappanghat bennük, amit így tudtukon kívül továbbadhatnak. A lányok és a fiúk együttes oltásával a magas kockázatú HPV-típusok okozta méhnyakrák belátható időn belül megszűnhet népbetegség lenni

– fejtette ki a járványügyi szakember.

Ennyien kérték idáig gyereküknek

Az Index kérdésére az NNGYK azt a tájékoztatást adta, hogy a lányos szülők 80 százaléka kérte kilenc év alatt az ingyenes HPV-oltást, míg a fiúknál az elmúlt három évben 68 százalék volt ez az arány. Az osztályvezető főorvos ezt úgy értékelte, hogy ez nemzetközi összehasonlításban is jónak számít, ugyanakkor még nagyobb oltottság elérésére törekednek. Felhívta a figyelmet, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a méhnyakrák felszámolása érdekében célul tűzte ki: 2030-ig a lányok 90 százaléka 15 éves koráig kapja meg a HPV elleni védőoltást.

A kezünkben van egy rák felszámolásához szükséges eszköz, méhnyakrák esetén a HPV elleni oltás és a szűrés, élnünk kell vele

– hangsúlyozta Molnár Zsuzsanna.

Több száz magyar életét mentheti meg

Magyarországon évente 400-500 nő veszti életét méhnyakrák miatt, és ugyanennyi férfi hal meg a HPV-fertőzés miatt kialakult daganatos betegségben. Az NNGYK járványügyi osztályvezető főorvosa elmondta, hogy a férfiak esetében a nemzetközi gyakorlatban nincs rutinszerű szűrés, az oltás ezért is kiemelten javasolt számukra. A nőknél a méhnyakrákszűréssel a rákot megelőző állapotokat lehet időben felismerni és hatékonyan kezelni.

A 25 év feletti nők számára akkor is legalább háromévente javasolt részt venni a szervezett népegészségügyi méhnyakrákszűrésen, ha HPV elleni oltásban részesültek

– emelte ki a szakember, amit azzal magyarázott, hogy ritkán olyan típusok is okozhatnak daganatos megbetegedést, ami ellen nem véd a vakcina.

Ezt kell tudni a HPV elleni oltásról

Az úgynevezett Gardasil 9 vakcina, amit az iskolások is megkapnak az Európában leggyakrabban rákot okozó HPV-típusok (16, 18, 31, 45) és a nemi szemölcsöt okozó 6-os és 11-es ellen, vagyis a fertőzés által kiváltott megbetegedések 90 százaléka ellen védelmet nyújt. A hetedikeseknek októberben a felkarba adja be az iskolaorvos, ezt követően hat hónap múlva adják be a második, utolsó dózist. A 15 év felettiek számára a két oltás között két hónap telik el, míg a teljes védettséget nyújtó harmadik dózis beadására további három hónappal később kerül sor.

Az NNGYK közlése szerint emlékeztető oltásra nincs szükség, az eddigi ismeretek szerint a 12 év alattiak két dózisa és a 15 év felettiek három dózisa teljes védelmet nyújt az említett típusú HPV-vírusok ellen. Az olthatóságról az oltóorvos dönt, kizáró ok az lehet, ha valaki érzékeny a vakcina segédanyagaira. S hogy lehet-e bármilyen mellékhatásra számítani? A hatóság közölte, hogy 2006 óta 500 millió HPV elleni oltóanyagot használtak fel, a WHO jelentése szerint ezek kiemelten biztonságosak.

Helyi reakció, mint minden oltásnál, ugyan ritkán, de előfordulhat: a szúrás helyén bőrpír, duzzanat, múló enyhe fájdalom vagy fejfájás. Az esetek kevesebb mint 10, de több mint 1 százalékában figyeltek meg szédülést, hányingert, fáradtságot, viszketést, ízületi fájdalmat, illetve lázat. Ezek a kellemetlenségek rövid időn belül maguktól elmúlnak

– sorolta a járványügyi osztályvezető főorvos, hozzátéve, hogy kellemetlenségek kialakulására kisebb esély van, mint védettség nélkül a HPV-vel összefüggésbe hozható rákos megbetegedésekre.

(Borítókép: Mészáros János / MTI)