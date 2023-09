Rózsadombi ingatlanárak a Bodrog partján

Ahol zenélni kezd az országút

Az úti cél Tokaj-Hegyalja, szerény véleményem szerint kis hazánk leghangulatosabb része, és ha rá akarunk hangolódni – szó szerint – a várható élményekre, akkor a legjobb, ha a 37-es úton haladunk, Miskolctól Szerencs felé. Itt van ugyanis Magyarország négy zenélő útszakasza közül az egyik. Ha 80 kilométer per órás sebességgel haladunk, akkor egyszer csak meghalljuk az Érik a szőlő, hajlik a vessző kezdetű népdal első taktusait. Éteri muzsika, felkészíti az embert az áthaladásra Szerencs és a Hegyalja kapuján, kár, hogy a monumentális beton- és faépítmény egyik fele hiányzik, mintha szárnyaszegett óriásmadarat látnánk...

Sebaj, Szerencset elhagyva hamarosan elérjük Tarcalt, immár a 38-as főúton haladva. A község a vulkáni és üledékes kőzetekből álló tokaji Kopasz-hegy nyugati lejtőinek tövében terül el, itt már a domboldalakat szőlőbirtokok borítják, végképp megérkeztünk Hegyaljára.

Áldó Jézus a dombtetőn

Tarcal nemcsak a boráról és a Gróf Degenfeld Kastélyszállóról híres, hanem legalább annyira az Áldó Krisztus gigantikus szobráról is. A tarcali domb tetején áll a nyolc és fél méter magas, 50 tonna súlyú, gránitból faragott műalkotás, Szabó Sándor szerencsi szobrászművész remeke. Petró Attila gávavencsellői vállalkozó megbízásából készült el 2015-ben, és óhatatlanul a riói Corcovado-hegyen magasló A Megváltó Krisztus szobra ugrik be az embernek róla. Persze mások a dimenziók, de a hatás hasonló.

A domb tetejére, a szobor lábához szerencsére csak gyalog lehet feljutni, az autót le kell parkolni odalent, de így legalább megcsodálhatjuk, mennyire takaros a park, milyen szép rendben tartja az önkormányzat Tarcal nevezetességét.

Az egyiket. Mert a másik a domb túlsó lábánál a meseszép bányató, amit inkább neveznénk tengerszemnek. Ahol rejtélyes okokból tilos a fürdés, pedig tombol a nyár végi kánikula. Azért térdig belegázolunk a legalább 25 fokos, kristálytiszta vízbe, mellettünk három malamut kutya hancúrozik a habokban – tegyük hozzá gyorsan: nagyon helyesen pórázon –, idilli a hangulat, alig tudunk elszakadni a természeti csodától.

De tovább kell haladnunk, vár Tokaj, az alapítása 950. évfordulóját ünneplő város a Bodrog és a Tisza találkozásánál. Egykettőre megtaláljuk szállásunkat, a Fakapu Pince és Panzió nevű fogadót. Tokaj főutcája leginkább egy olasz kisvárost idéz, a déjà vu érzést fokozza a rengeteg pizzéria látványa. Putnoki Nagy Csabától, a Fakapu séfjétől megtudjuk, sajnos igazából nincs olyan, hogy speciálisan tokaji vagy hegyaljai gasztronómia, az olaszos konyhaművészet uralja a környéket. Még leginkább a halételeket lehetne említeni közös nevezőként, a fogadó bisztrójának étlapján is szerepelnek olyan finomságok, mint a ponty steak halászlé mártással, sós túrógombóccal.

Fakapu és ami mögötte van

Putnoki úr tavasszal szerződött a bisztróhoz, az étlap még az elődjéé, de már javában töri a fejét a jövő évi menün.

„A gond az, hogy borzasztó nehéz munkaerőt találni, dacára annak, hogy nagyon sokan hazaköltöznek. Németországból, Angliából, Skóciából, még az Egyesült Államokból is – mondja a szakember, aki maga is hosszú éveket töltött egy glasgow-i étteremben. – Nem mintha rosszul éreznék magukat odakint, én is élveztem a munkát abban a Glasgow és Sterling közötti kisvárosban, egy hét után már mindenki rám köszönt az utcán, pillanatok alatt befogadtak. De a válság odakint is érezhető, csökkennek a fizetések és a bónuszok, és sokan úgy gondolják, akkor már inkább itthon birkózzunk meg a nehézségekkel. Egy ismerősöm most költözik haza Miamiból tizenkét év után, ő is séf volt, de egyik pillanatról a másikra havi tízezer dollárról négyezerre csökkentették a fizetését. Azt mondta magában, nem fogja felélni a tizenkét év alatt összespórolt, nem kevés pénzét, inkább hazajön, és belevág egy vállalkozásba. Sokan azt csinálják, hogy nyáron itthon dolgoznak, télen, a síszezonban pedig kimennek Ausztriába, valamelyik felkapott síparadicsomba.”

Az is figyelemre méltó, hogy az adagok nagyságán is érezteti a hatását a válság. Régen a lazacnak csak a közepét dolgozták fel, legfeljebb a húsz százalékát, a többit kidobták. De aztán kezdtek rádöbbenni még a fine dining bisztrókban is, hogy ez felháborító pocsékolás, továbbá az adagok is olyan picik voltak, hogy kezdtek elmaradozni a vendégek.

„Nekem itt a Fakapuban az a célom, hogy a vendég jóllakjon, ehhez mérjük az adagokat. Manapság már nem engedhetjük meg magunknak, hogy aki betér hozzánk vacsorázni, az éhesen távozzon” – mondja Putnoki úr.

A vendégkör roppant eklektikus. Amikor megérkeztünk, az egyik asztalnál egy hongkongi egyetemista vacsorázott, rengeteg a szlovák, de főleg a lengyel turista, sok a hátizsákos vendég, de vannak tehetősebb látogatók is. Magyarok, külföldiek egyaránt. Nincs mese, olyan étlapot kell összeállítani, ami mindenkinek megfelel.

Borkóstoló a Kicsi Messzelátón

Mielőtt beesteledne, a tulajdonos fiával, „kis” Miklóssal – a papa keresztneve is Miklós, ő a „nagy” – elugrunk a közeli Erdőbényére, megnézzük a szőlőbirtokot, merthogy az is van. Kilenc hektáron termesztenek szőlőt, van egy kis alma és bodza is. A szőlő a három alapvető hegyaljai fajta: a furmint, a hárs és a muskotály. Ragaszkodnak a hagyományos tokaji „szortimenthez”, de már az új reduktív technológiával állítják elő a borokat.

Nagyon sokan vagyunk kicsi borászatok, egymás nyakát szorongatjuk, a piac pedig roppant szűk. A szőlő felvásárlási ára extrém alacsony, 120-130 forint körül van kilója, az önköltségi ár pedig 200 forintra jött ki tavaly, és idén sem lesz kevesebb, hiszen a növényvédő szerek árai drasztikusan emelkednek. Az általános gazdasági helyzet sújt minket, mivel a bor luxustermék, márpedig, ha valamiről le kell mondani, akkor ezekről mondanak le az emberek

– mondja szomorúan újdonsült ismerősünk.

A dűlő neve, ahol vagyunk, és ahol hamarosan meg is kóstoljuk a helyi borokat, Kicsi Messzelátó. Találó elnevezés, a távolban felderengenek Miskolc fényei, pedig a nagyváros van vagy negyven kilométerre. A Kicsi Messzelátón termő szőlő cukorfoka igen magas, ami nem is csoda, hiszen merőlegesen esnek be a napsugarak. A problémát a vadkár jelenti, az őzek és a vaddisznók imádják a mézédes szőlőt... Főleg a csemegét és a muskotályt.

„Kis” Miklós az édes muskotályt kezdőbornak, aperitifnek ajánlja, még mielőtt nekifognánk a vacsorának. Ha valakinek nem lenne étvágya, ettől garantáltan megjön.

Szóba kerül Miklós nagyapja, akitől szinte mindent eltanult a 24 éves fiatalember, és aki miatt valójában Erdőbényén maradt, amikor felvetődött, hogy a család felköltözzön Budapestre. Miklós számára Erdőbénye a világ közepe, végképp gazdálkodásra, borászkodásra adta a fejét, ezért is szerzi immár harmadik, ezúttal szigorúan szakirányú diplomáját.

Másnap a fogadóban megismerkedünk Miklós barátunk édesanyjával, a Fakapu tényleges főnökével és tulajdonosával, Tóth Viktóriával. Aki „természetesen” pályaelhagyó, de a három és fél év alatt, amióta megvette a család a Fakaput, tántoríthatatlanul beleszeretett a munkájába. Úgy beszél a fogadóról, legfőképpen a jó 200 éves, és műemléki védettséget élvező bejáratról, a hely névadójáról, mintha az édes gyermeke lenne. Aztán nekifogunk a vacsorának, a saját termesztésű szederből készült krémleves zamata párját ritkítja.

Tokajnál 25 fokos a Tisza

Persze az idén alapítása 950. évét ünneplő Tokaj nem azonos a nekünk szállást adó fogadóval. Az 512 méter magas Kopasz-hegy lábánál a Bodrog és a Tisza találkozása páratlan természeti szépségeket és vízitúra-lehetőségeket kínál. Jómagam is átsétáltam a Tisza-hídon, amely eredetileg 1896-ban, a millennium évében épült, Erzsébet királyné nevét viselte, és a szerkezete a resicai vasműben készült, Tokajtól jó 600 kilométerre, a Monarchia délkeleti szegletében. Ennyit a méretes belső piac hasznáról...

De ha már átsétáltunk a hídon, amelynek keleti pillére Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van, leereszkedtem a kemping selymes homokkal borított szabadstrandjára, és úsztam egy jót a szeptember elején is 25 fokos, kristálytiszta Tiszában.

Tokaj nevezetességeihez tartozik még a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola udvarában felállított többszörös életnagyságú szentkorona-másolat, továbbá odalent a Tisza-parton a nagy 2000. évi árvíz csúcs-vízállását, a 928 centimétert megörökítő emlékmű. 2000. április 12-én emelkedett erre a rekordszintre a szőke folyó...

Keresztúron kitört az ingatlanpiaci boom

Másnap irány Boldogkőváralja! Útközben áthaladunk Bodrogkeresztúron, ahol megnézzük a csodarabbi, Reb Steiner Saje emlékházát és sírját. A haszid zsidók búcsújáró helye lett a Tokajtól pár kilométerre fekvő kis falu, felvásárolták a főutca szinte valamennyi házát, a helyiektől megtudom, az ingatlanárak felülmúlják a rózsadombi tarifákat, nem ritka a 1,5 millió forintos négyzetméterár...

Tállyát semmiképp sem hagyhatjuk ki, Kossuth Lajost itt keresztelték meg 1802-ben, mivel szülőhelyén, Monokon nem volt evangélikus templom. Károli Gáspár és a Rákócziak is ezer szállal kötődnek a településhez, amelynek borát IV. Piusz pápa imigyen magasztalta: „ Summum Pontificem talia vina decent!”, azaz: „Őszentségének ilyen (tállyai) bor dukál.”

Szeptember 8-án pacifista képzőművészeti kiállítás nyílt a faluban „Legyen vége már!” címmel, melynek Gulyás Gábor a kurátora, és természetesen az ukrajnai háborúra utal a cím, Babits halhatatlan idézetével.

Szamorodni, aszú és bónuszként jégbor

Mád is útba esik, óriási szerencsénk van, mert éppen kezdődik a falunapi felvonulás, a szüret kezdetét jelző búcsú. Rezesbanda fújja a főutcán, a Wass Albert utcán, lovaskocsik, népviseletbe öltözött táncoslányok fokozzák az amúgy is tetőfokára hágó hangulatot. Itt van a híres mádi zsinagóga is, kissé bizarr, hogy éppen a Wass Albert utcában...

Összefutok régi ismerősömmel, István bátyámmal, akitől két éve vásároltam már remek furmintot, beinvitál a református templom melletti udvarba, ahol szarvaspörkölttel és töltött káposztával fogadnak bennünket, ingyen és bérmentve. István Svájcba szakadt fogorvos hölgyismerőse a szakács, minden évben hazajön a falunapra, kizárólag azért, hogy megfőzhesse messze földön híres szarvaspörköltjét és töltött káposztáját.

Aztán nem maradhat el a borvásárlás sem, szamorodni és hatputtonyos aszú kerül a csomagtartóba, ráadásképpen pedig egy üveg jégbor, a tokaji szortiment csúcsterméke – ingyen és bérmentve, a barátság jeléül.

„Odalent, a főutcán Demeter Ervin, az egykori titokminiszter 1500 forintért árulja bora decijét, pedig közelébe sem jön az enyémnek”, mondja István bátyám, hetvenhat éve minden tapasztalatával és humorával, két kacsintás között.

Lovagi torna a várudvarban

Aztán megérkezünk Boldogkő várához. Tele a parkoló jobbára magyar rendszámú autókkal, de sokan érkeztek a Felvidékről, Lengyelországból, sőt, még Németországból is.

A vár az első említésben Castrum Boldua néven szerepel, 1282-ben egy III. Endre által kiállított oklevél alapján. Majd nevezték Bolduakev, Bodókheő, Bodókő várának és végül Boldogkő vára lett. A néphagyomány egy Bodó nevű aszalómestertől származtatja, aki IV. Bélát menekítette meg az üldöző tatárok elől.

A várat szépen restaurálták, és mivel ezen a napon szerencsénk van, éppen elkapunk egy lovagi tornát. Két vitéz csattogtatja a kardját – egykezest és másfél kezest – üti egymás pajzsát buzogánnyal és bárddal, miközben elmagyarázzák a középkori lovagság intézményének mibenlétét. A közönség élvezi, zúg a taps, a két lovagról patakzik a verejték a hőségben, a vért és a láncing alatt.

No de lassan esteledik, ideje hazafelé venni az irányt. Ennél sokkal több nem férhetett bele két és fél napba, mindenesetre leszűrjük a tanulságot: Tokaj-Hegyalja alighanem az ország legszebb, legizgalmasabb szeglete, bőven vetekszik a Balatonnal.

(Borítókép: Termést érlelő szőlőtáblák sorai a tokaji borvidék híres településének szélén emelkedő hegyoldalban kora őszi napsütésben. Fotó: Jászai Csaba / MTI)