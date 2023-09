L.L. Junior Orbán Viktor után újabb politikusnak írt levelet

L.L. Junior énekes pénteken kora délután Orbán Viktor miniszterelnöknek írt nyílt levelet, melyet a Facebook-oldalán tett közzé. A levelében azt fogalmazta meg, hogy aggasztja a magyar romák megítélése és helyzete.

Az énekes most Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének is üzent, szintén egy nyílt levél formájában, melyet ezúttal is a Facebook-oldalán posztolt.

A levelét azzal kezdi, hogy a pártelnök az egyik alakítója a legfontosabb társadalmi feszültséget kiváltó politikai történéseknek, ezért arra kéri, hívja fel szimpatizánsainak a figyelmét, hogy a magyarországi romák helyzetével kapcsolatban és általánosságban is mennyire fontos a megértés és az együttműködés a gyűlölködés helyett.

Az énekes leírja, hogy a nevükön kívül is sok közös van kettejükben, és arra kéri a pártelnököt, hogy ne ítéljen meg senkit pusztán származása alapján. Kiemeli azt is, hogy sok mindenben hasonlóan gondolkoznak.

Én is azt gondolom, hogy mi, romák vagyunk ennek az országnak az egyik legnagyobb problémája. Sokan vagyunk alulképzettek, sokan dolgozunk a legkevésbé megbecsült munkahelyeken, sokan szorulunk az állam és a helyi település támogatására

– fogalmazott L.L Junior.

Ugyanakkor hozzáteszi, hogy egy modern világban és demokráciában megoldásokat keresnek az emberek és a döntéshozók, majd számonkéri Toroczkait, hogy ő mint demokratikusan megválasztott döntéshozó, milyen megoldásokat kínál a romáknak és a magyar társadalom egészének.

Minden, amit felvetsz és minden, amit a támogatóid mérhetetlen indulattal kikiabálnak a világba, az ösztönös, zsigeri, de semmiképpen sem a megoldást jelenti. Elcsépeltnek hangozhat, hogy mindenekelőtt párbeszéd kell

– jegyezte meg a zenész.

L.L. Junior posztjában leírja, hogy ugyanazt kéri tőle is, mint a másik levélben Orbán Viktortól: „első lépésként segíts abban, hogy a cigánybűnözés és a cigány bűnöző szavakat ne engedjük a közbeszédbe”.

Én pedig vállalom, hogy ha valóban releváns kérdéseket lehetne megvitatni a jelenkor hátrányos helyzetű fiataljai kapcsán (drog, erőszak, jövőkép nélküliség, oktatás fontossága, tudatosabb családtervezés), akkor azoknak örömmel leszek magam is a részese

– írja.

Zárásként azt fogalmazta meg, hogy nem tehetnek arról, hogy mi a származásuk, ahogyan a gyermekeik és unokáik sem.