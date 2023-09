Üzleti angyal tüntette el a rosszul menő magyar cégeket

A vád szerint a tatabányai férfi hosszú évek óta köztartozással rendelkező cégek pénz fejében történő fiktív átvételével és vagyonelemeik kimentésével foglalkozott. A sokrétű és jól szervezett tevékenység zavartalan folytatása érdekében a férfi egy 12 főből álló bűnszervezetet épített fel, amelybe többek között a fiát, valamint két ügyvédet is bevont.

Az ügyfelek előtt „üzleti angyalnak” nevezte magát, mint aki az adótartozást felhalmozó cégek üzleti életből történő kivezetéséhez hatékony segítséget nyújt.

A bűnszervezetet irányító férfi interneten és szórólapokon egyaránt hirdette magát, de híre a cégüktől szabadulni kívánó cégvezetők körében is elterjedt, akik különböző közvetítőkön keresztül léptek vele kapcsolatba. A bűnszervezetbe bevont strómanok a köztartozást felhalmozó és emiatt eladóvá vált gazdasági társaságok üzletrészeit jelképes összegért megvásárolták, annak nevét, székhelyét és egyéb elérhetőségeit megváltoztatták annak érdekében, hogy az adóhatóságot megtévesszék és így az adó behajtását megakadályozzák.

A változások cégnyilvántartási bejegyzésében két ügyvéd is közreműködött. A bűnszervezet tagjai a cégek átjátszása során arra is ügyeltek, hogy látszólag megnöveljék a társaság vagyonát. Ehhez a tatabányai férfi fia által kitalált, ténylegesen nem működő applikációhoz kapcsolódó, csekély piaci értékű kuponokat több millió forint értékű vagyonelemként vittek be a társaságba.

A 641 oldalas vádirat szerint összesen 321 gazdasági társaság eltüntetése írható a férfi által működtetett bűnszervezet számlájára, amely miatt 42 személlyel szemben került sor vádemelésre, míg további több mint háromszáz gyanúsított esetében az ügyészség megrovást, illetve feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott.

Az ügyészség a társai tevékenységét irányító férfit bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint 321 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy feltételes kedvezménnyel nem szabadulhat. Az ügy további vádlottjainak bűnszervezetben részvétel, sikkasztás, költségvetési csalás, illetve közokirat-hamisítás miatt kell felelniük.