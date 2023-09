Felszólítást küldött a fővárosnak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

A két kamara közös nyilatkozatában azt írják, hogy a fővárosi adminisztráció elmúlt négyéves közlekedésszervezési gyakorlata miatt folyamatosak a dugók, ellehetetlenül az áruszállítás, a munkahelyre történő utazás is indokolatlanul hosszú időt vesz igénybe.

Úgy vélik, hogy azonnali szemléletváltásra van szükség, mivel szerintük a közlekedés irányítójának és szervezőjének az a fő feladata, hogy a közlekedési igényekre adott megoldásokat a leggyorsabb és környezetbarát módon valósítsa meg.

Ezért a több mint 400 ezer vállalkozást képviselő BKIK és PMKIK felszólítja a fővárost, hogy azonnali hatállyal

függessze fel a Mobilitás 2030 program módosításainak véglegesítését, amely szinte kizárólag a személygépkocsi-forgalom ellehetetlenítésére koncentrál;

szüntesse meg az indokolatlan helyeken felfestett kerékpársávokat, az oszlopokkal történő elválasztást pedig mindenütt szüntesse meg;

tegye lehetővé a tisztán elektromos gépjárművek Lánchídon történő áthaladását.

A közleményben arra is kitérnek, hogy szerintük szükséges lenne az is, hogy a főváros hatástanulmányokat készítsen az eltérő megoldási javaslatokra, parkolóinformációs rendszert vezessen be, vagy P+R parkolókat létesítsen. Ezek mellett pedig úgy vélik, hogy egy gyalogos- és kerékpáros-közlekedésre tervezett új dunai híd megépítése lenne a cél a meglévő hidak forgalomból történő kivonása helyett.