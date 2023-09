A Fidesz és a KDNP 135 képviselőjéből több mint negyven honatyának és honanyának van kevesebb mint öt felszólalása az Országgyűlés mostani ciklusában.

A legszótlanabbak

A keveset beszélőkön is túltesznek a teljesen némák. Korábban Bíró Márk fideszes képviselő vitte ebben a prímet, hiszen 12 évnyi képviselősége során egyetlen felszólalása sem volt. Ő 2022-ben kikerült az Országgyűlésből, ám „örökségét” több képviselőtársa is életben tartja. Ebben a ciklusban nem szólalt még fel a kormánypárti képviselők közül Budai Gyula, Kovács Zsolt, Kövér László, Kubatov Gábor, Ferencz Orsolya, valamint Tiba István sem. Igaz, utóbbi kettőnek legalább technikai megszólalása volt, Ferencz Orsolyának egy, Tiba Istvánnak pedig hat. Ezek azok, amikor például igennel vagy nemmel válaszolnak kérdésre. Ferencz Orsolyának egyébként amiatt is lehet nulla a felszólalásai száma, mert ő csak júniustól tagja az Országgyűlésnek, az áprilisban elhunyt Bajkai István helyére került be.

A hallgatók közül kivételt képez Kövér László is, hiszen házelnökként érthető módon ritkán szólal fel, ellenben volt már több mint félezer technikai megszólalása, ezek közé tartoznak azok is, amikor ülésvezetői minőségében beszél a parlamentben.

Kubatov Gábor pedig az Indexnek adott interjúban néhány napja arról beszélt, amikor a nulla felszólalásáról kérdeztük, hogy „a komcsiknak mindig azt szoktam mondani: örüljetek, hogy nem szólalok meg”. A Fidesz pártigazgatója szerint a szavazásokon átlagon felül teljesít, hiszen mindig ott van, így a munkáját elvégzi. Korábban egyébként a már említett Bíró Márk is erre hivatkozott, azaz, hogy nem a felszólalásokban kell mérni a képviselők munkáját.

A kormánypártiakon kívül az ellenzékből egyetlen olyan képviselő van, aki nem szólalt meg ebben a ciklusban, ő a jobbikos Szabó Hajnalka, aki ugyanakkor csak négy hónapig volt a parlament tagja, tavaly szeptemberben lemondott mandátumáról.

Utcán politika, T. Házban hallgatás

Szintén meglepő, de Hadházy Ákos független képviselő is meglehetősen inaktív az Országházban. A jelenlegi ciklusban mindössze egyetlenegy rendes felszólalása volt, ezen felül pedig egy technikai megszólalása. Előbbi is csak az ő mentelmi ügyének tárgyalásán hangzott el és mindössze alig másfél percig tartott. Hadházynak az előző ciklusban is csak három felszólalása volt. Az Országgyűlés helyett a képviselő – ahogy erről már korábban is beszélt – inkább az utcai politizálást részesíti előnyben.

Több kormánypárti képviselő is Hadházyhoz hasonlóan csak egyszer szólalt fel, ám mindegyikük hosszabban beszélt nála. Például a fideszes Czunyiné dr. Bertalan Juditnak vagy Kara Ákosnak is jóval hosszabb volt egyszeri megszólalása, előbbinek 14, utóbbinak pedig 12 percig tartott. Rajtuk is túltesz ugyanakkor a külügyminisztérium államtitkára, Németh Zsolt, aki több mint 17 percig beszélt egyetlen felszólalása alkalmával a finn NATO-csatlakozásról.

A legtöbbet beszélők

A parlamenti némák mellett érdemes megemlékezni a legtöbbet beszélő képviselőkről is. Még csak kevesebb mint másfél év telt el a ciklusból, de máris nyolc képviselő akad, aki 100 felszólalás fölé jutott. Az ellenzékből az LMP-s Kanász-Nagy Máténak és Keresztes László Lórántnak is rengeteg mondanivalója volt, előbbi 102, utóbbi 157 alkalommal kért és kapott is szót. De 146-ig eljutott már Z. Kárpát Dániel is a Jobbikból. A fideszes képviselők közül pedig Tállai András (109), Dömötör Csaba (118), Fónagy János (128) és Koncz Zsófia (149) emelkedik ki.

Egyikük sem veheti fel a versenyt viszont az abszolút rekorderrel, Rétvári Bencével. A KDNP képviselője már most 333 felszólalásnál tart. Ez abból a szempontból nem is meglepő, hogy az előző két ciklusban is ezer-ezer fölé jutott. Ráadásul nem is rövid beszédekről van szó: bőven akad közöttük 10 perc feletti felszólalás is.

(Borítókép: Németh Emília / Index)