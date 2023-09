Borkai Zsolt felesége a szexbotrányról: Köszönöm szépen

Borkainé úgy érzi, felkészült arra, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen férje szexbotrányáról. A kérdésre, hogy „Miért vállalta el?”, azt mondta: nem szerepelt a bakancslistáján, hogy interjút adjon, de a téma annyira felkavarta az országot, hogy úgy érzi, neki is el kell mondania a véleményét. Ki akarja beszélni magából a történteket, azt gondolta, hogy jól fog neki esni.

Leszögezte: nem a férje kérte meg arra, hogy interjút adjon, nem Borkai Zsolt politikai karrierjét akarja segíteni a beszélgetéssel, nem egyeztették arról, mit mondjon a műsorban. Mindössze azt kérte Sváby Andrástól, hogy a gyerekek ne kerüljenek szóba az interjúban.

Felidézte, hogy amikor a férje a történtek után elmondta, mire számítsanak, mekkora botrány elé néznek, akkor sokkot kapott. Mint mondta, Borkai Zsolt a családjának akkor részletesen elárulta, hogy mi történt az adriai hajózás alkalmával.

Láttam a szemében, hogy bocsánatot kér, azt akarta, hogy ne hagyjam el. Akkor még a nevemet sem tudtam megmondani, akkora sokkot kaptam

– mondta Borkainé, hozzátéve: kereste a szexbotrány okait. Úgy gondolja, a hűtlenséghez az vezetett, hogy a házasságuk elfáradt, nem foglalkoztak eleget egymással. „Egymás mellett voltunk, de nem egymásért. Most már tudom, hogy miért történt mindez” – tette hozzá.

A mai eszemmel azt mondom, hogy köszönöm szépen. Ez az eset rádöbbentett arra, hogy bármennyire is gyűlöltem a férjem, valójában akkor is szeretem

– mondta Borkainé Havassy Myrtill.

Mint mondta, nem akart elválni, hanem a megoldást kereste, annak ellenére, hogy megalázva érezve magát. A szexvideót nem nézte meg, és nem is fogja megnézni. Egy vasárnapi ebéden tudta meg, hogy szexvideó is napvilágot látott, az étel készítését be sem tudta fejezni.

Kiskutyával vigasztalta meg a férje, amely aztán belebetegedett a botrányba

Borkainé elmondta, hogy az egész helyzetet értelmetlennek találta, sokat sírt, de nem egyedül, a férjét is megviselték a történtek. Nagyon megbánta, ő is sokat sírt. „Nagyon rossz döntést hozott azzal, hogy részt vett ebben a sztoriban. Azt akarta, hogy bocsássak meg neki. Nagyon szép időszakok voltak mögöttünk, ezt egy tollvonással nem lehetett megszakítani” – mondta Győr volt polgármesterének felesége.

Elismerte: az első gondolata az volt, hogy otthagyja a férjét, de hangos veszekedések, kiabálások nem voltak. A kérdésre, hogy „Mit gondol a hajón történtekről?”, úgy felelt: azt gondolja, hogy a férje egy nagyon befolyásolható ember, ez vezethetett a botrányhoz.

„Mivel engesztelte őt Borkai Zsolt?” – kérdezte ezután Sváby András. Mint kiderült, születésnapjára egy törpetacskóval ajándékozta meg őt, amitől nagyon boldog volt, de felmerült benne, hogy nem tud kellően törődni a kutyával. Azt is elmondta: Úgy látja, hogy a kiskutya azért betegedett meg, mert a szexbotrány rossz hatással volt a családi életükre.

Házasságon kívüli gyermek?

Borkainé azt mondta: úgy érzi, hogy meg tudja bocsátani, ami az Adriai hajóúton történt. Vallásos családból származik, a hit segítette át a nehézségeken, egyszer sem jutott eszébe, hogy el akar válni.

Szerintem olyan titkai már nincsenek, ami rám tartozik. Elterjedt a hír a városban, hogy a férjemnek házasságon kívüli gyermeke van. Nincs ilyen gyermeke

– mondta Borkainé egy másik kérdésre válaszolva. Hozzátette: számít rá, hogy ez a kérdés újra téma lesz. Borkai Zsolt azonban kategorikusan kijelentette feleségének, hogy nincs házasságon kívüli gyermeke.

Borkainé arról is beszélt, hogy ma már újra fel tud nézni a férjére. Olyan sokszor lehetett már rá büszke, hogy ez sokkal többet jelent számára, mint a botrány. Örül neki, hogy férje újra elindul a polgármesteri címért. Támogatja az indulását.

Újra nagyon szeretem a férjemet, bízom benne

– mondta, hozzátéve, hogy soha többé nem akar beszélni a történtekről.

A szexbotrányba belebukott egykori fideszes polgármester függetlenként térne vissza Győr élére, ehhez azonban le kellene győznie utódját, a kormánypártok által támogatott Dézsi Csaba Andrást.

A városvezetői posztra azonban nemrégiben bejelentkezett egy helyi újságíró, Pintér Bence is. Az Index videóriportját a Rába-parti városból, amely 2019 után jövőre ismét az egyik legérdekesebb csatatér lehet az önkormányzati választások során, ide kattintva tekintheti meg.