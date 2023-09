Felgyújtott matrac a zárkában, törött csempével fenyegetőző rab, munkából szökött fegyenc és bíróságon előállított fogvatartott – csak néhány azokból a feladatokból, amit egy különleges műveleti osztálynak meg kell oldania. A csapatot a börtönfalakon kívül legtöbbször a bíróságokon láthatjuk, de a börtönök kommandósainak ennél komolyabb feladataik is vannak. Riport.

Augusztusban egymást érték a hőségriadók, és a nyár még mindig nem ért véget, a magas hőmérsékletet pedig a rabok is megérzik. Kíváncsi szempárok merednek a Maglódi út irányába a Budapesti Börtön és Fegyház B objektumának ablakaiból. A békés hangulat sajnos nem állandó a falak mögött: olykor zárkatorlasz és cellalázadás miatt hangosak a folyósok. Ekkor jelennek meg a műveleti osztály emberei, hogy a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban megoldják a problémát.

A műveleti egység tagjai állandó szereplői a bírósági tárgyalásoknak, de sokkal több feladatuk van a marcona őröknek annál, mint hogy korrupt politikusok vagy sorozatgyilkosok mellett álljanak több órán át egy meghallgatás alatt.

Az Index stábját az egység egyik kiképzője vezette körbe a Központi Támogató Főosztály Műveleti Osztály bázisán. A cikkünkben szereplő személyek nevét kérésre nem hozzuk nyilvánosságra.

Nem egyszerű bekerülni

Az 55 fős osztály tagjai zárt közösségben dolgoznak, de nem ezért olyan nehéz bejutni az elit osztagba. Szigorú feltételei vannak annak, hogy valaki elfoglaljon egy státuszt, amihez minimum egy középfokú polgári és büntetés-végrehajtási szakmai képzettség kell. A műveleti egységhez elsősorban kiválasztás vagy pályázat útján lehet bejutni. A pályázónak legalább négy év bv.-s szakmai gyakorlattal, valamint átlagon felüli kommunikációs készséggel kell rendelkeznie, és a fizikai állapotában sem merülhet fel probléma.

A felvételi fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll

– magyarázza a kiképző, miközben körbevezet minket a bázison.

Előnyt jelent, ha valaki küzdősportban jártas, és kiemelkedő szervező- és koordinálókészséggel rendelkezik. Volt példa arra is, hogy valaki egy társszervtől érkezett a csapatba, de akad köztük egykori mentős és szakápoló, sőt raliversenyző is. A csapatban mindenki a börtönkommandó tagja, ám az élet különböző részein szerzett tudását más szerepben is kamatoztatni tudja.

Ha valaki az autóvezetésben jó, akkor ő sofőrfeladatokat fog ellátni, ha a kutyákkal ért szót, akkor az egység azon részén teljesít szolgálatot. Aki egészségügyi háttérrel rendelkezik, az medicesként segíti a csapatot. Engem érdekelt ez a képzés, így részt vettem egy prison medic oktatáson

– mondja a vezetőnk, és a derekára erősített kis táskára mutat, ami tartalmaz mindent, ami szúrt, lőtt vagy vágott sérülés ellátásához kellhet.

Meglepő lehet, de még drónos tagja is van a csapatnak. A repülő szerkezetet leginkább fogolyszökés esetén szokták bevetni, de folyamatosan képzik magukat, hogy a munkájuk más területén is használni tudják.

Zendülők, szökevények és társaik A műveleti egységeknek az alábbi speciális feladatokat, műveleti tevékenységeket és taktikai eljárásokat kell végrehajtaniuk: kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott szállítása, előállítása bírósági tárgyalásra, ügyészi meghallgatásra, egészségügyi vizsgálatra; helyszíni tárgyalás biztosítása; magas biztonsági kockázatú fogvatartotti rendezvények biztosítása; polgári egészségügyi intézménybe kihelyezett fogvatartott őrzése; fogvatartott előállítása közeli hozzátartozójának a temetésére; súlyos beteg közeli hozzátartozó meglátogatására; azonnali beavatkozást igénylő csapattevékenységben való részvétel; terrorcselekmény megszakítása, felszámolása; fogolyzendülés megszakítása és felszámolása; zárkatorlasz felszámolása; szökött fogvatartott felkutatása, elfogása; fogvatartott erőszakos kiszabadításának megakadályozása.

Pár perc alatt menetfelszerelésben

„Akkor a legsebezhetőbb az előállító személyzet és a fogvatartott is, amikor elhagyja a bv.-intézetet. Valljuk be őszintén, ha fegyverrel mozognánk a fogvatartottak között, az biztonsági szempontból hatalmas kockázatot jelentene az egész rendszerre nézve” – jegyzi meg a kiképző arra a kérdésre, hogy egy-egy renitens fogvatartotthoz miért nem léphetnek be lőfegyverrel az oldalukon.

A zárkák egészen apróknak tűnhetnek, ha a bent balhézó rabon kívül megjelenik öt kommandós, és félő, hogy éles helyzetben rossz kézbe kerülne a fegyver. Az intézményen belül nem is lenne rá szükségük, hiszen a kapuknál, a tornyokban és az egyéb őrhelyeken is fegyveresen látják el a feladataikat az őrök.

Ha megszólal a jelzés, mindössze pár percük van átrohanni a szomszédos objektumba, már menetfelszerelésben. A védőruházat hiába nehéz, elengedhetetlen a feladat ellátásánál, hisz ellenáll bármilyen éles tárgynak, és az ütésektől is védi viselőjét. Ezt az idegenvezetőnk egy gumibot segítségével prezentálta is kollégáján. De nemcsak a Maglódi úti intézményben lehet feladatuk, hanem az ország bármelyik intézetében, hiszen országos hatáskörrel dolgoznak.

Egy feldühödött rabnál leginkább fogkeféből vagy letört csempéből kialakított szúróeszköz szokott lenni. Szerencsés esetben négy-öt kommandós tudja kezelni a helyzetet, de van, amikor négylábú segítségre van szükségük.

Szigorúan név és arc nélkül

A szolgálatot teljesítő kutyák szájkosárral és pórázon teljesítik a feladatot, amennyiben viszont a helyzet megkívánja és a jogszabályok lehetővé teszik, úgy ezek nélkül is ártalmatlaníthatják a fogvatartottat. Ebben az esetben, miután a kutya parancsra enged a szorításból, az általa okozott sérülést a csapat medices tagja azonnal elkezdi ellátni.

A feladatok teljesítése közben a legminimálisabb hiba sem fordulhat elő, ezért az állomány minden tagja folyamatosan szinten tartó és továbbképzéseken vesz részt. Van, hogy ők is oktatnak és átadják különleges tudásukat a társszerveknek, mert senki sem mozog náluk jobban egy pár négyzetméteres helyiségben.

A munkájuk alatt a biztonságra fordítják talán a legnagyobb figyelmet, így személyazonosságuk rejtély az elítéltek számára. Egy-egy alkalommal őket is érhetik fenyegetések, így komoly kockázatot vállalnának azzal, ha az adataikat megismerhetnék a zárkalakók.

Így maradnak a feketébe bújtatott zord szempárok, szigorúan név és arc nélkül.

