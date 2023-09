A multik nem engedhetik meg maguknak, hogy a mindennapi munkameneteikbe ne építsék be a mesterséges intelligenciát. A legnagyobb hazai vállalatok vezetői is tisztán látják, hogy, aki nem tartja a lépést, óriási versenyhátrányba kerül – többek között erről is beszélt Rónai Egon a nagyvállalati kerekasztal keretein belül a régió legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáján az AI SUMMIT2023-on, amit az IndaMedia cégcsoport szervezett szeptember 11-én a Magyar Zene Házában.