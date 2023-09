Több kiegészítést is megfogalmazott a KRESZ módosításáról az MSZP

Molnár Zsolt országgyűlési képviselő kiegészítette a közlekedésbiztonságot érintő törvénymódosító javaslatait. Szerinte nem csak azoknak kell külön alkalmassági vizsga és jogosítvány, akik 400 lóerő feletti autókat vezetnek, hanem a kezdő sofőrök számára is szükségesek korlátozások.

Az új javaslat szerint a friss jogosítvánnyal rendelkezők 3 évig maximum 200 lóerős autót vezethetnének.

Molnár a KRESZ-oktatásra vonatkozó javaslatát is kiegészítette. Ezek szerint a középiskolákban a végzős évfolyamon tanuló diákok ingyenesen tehetnék le a KRESZ-vizsgát. Emellett az MSZP a fiatalok számára egy tájékoztatási kampányt kezd a felelős közlekedési magatartásról.

Haladéktalanul cselekedjen a kormány, hiszen minden héten történik halálos közlekedési baleset, ami összefüggésbe hozható a tapasztalatlansággal, a gyorshajtással vagy az ittas vezetéssel! Az élet a legfontosabb, mi, magyar szocialisták az életet választjuk, elvárjuk mindenkitől, hogy ilyen felelősségteljesen álljon ehhez a kérdéshez

– fogalmazott az ellenzéki párt közleményében.

Már elkezdték a KRESZ felülvizsgálatát

Júliusban már megkezdték a KRESZ felülvizsgálatának előkészítését. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint erre azért volt szükség, mert az jelenleg nem ad megfelelő választ a megváltozott közlekedési viszonyokra, gyakorlatilag 50 éve változatlan.

A miniszter szerint emellett a magyarok vezetői képessége is hagy némi kívánnivalót maga után, ezért a jogosítvány megszerzésének feltételrendszerét is újragondolják.

Lázár János arra is kitért, hogy időről időre felvetődik annak a lehetősége, hogy növeljék-e a maximális sebességet a hazai autópálya-hálózat egyes, lakott területtől távoli szakaszain, s hogy milyen sebességkorlátozások legyenek érvényben. A politikus megjegyezte: nem feltétlenül jó irány a maximális sebességhatár kitolása, de nem híve az abszolút tiltásnak sem.

Változás jön a B kategóriás jogosítványnál is

Mint arról korábban beszámoltunk, az Európai Parlament elé kerülő szakbizottsági jelentéstervezet a B kategóriás jogosítvány felosztását javasolja B és B+ kategóriákra, ami számos korlátozást és jelentős anyagi terhet is jelentene a B kategóriás jogosítvány birtokosainak.

A „B” kategóriás jogosítvány felosztása az alábbi korlátozásokat vonná maga után a „B” kategóriás jogosítvány birtokosainak:

az autópályákon 110 kilométer per óra lenne a megengedett legnagyobb sebesség;

a vezethető gépjárművek súlya nem haladhatja meg az 1,8 tonnát;

az 1,8 és 3,5 tonna súly közötti gépjárművek vezetése csak B+ jogosítvánnyal lenne engedélyezett.

Többet fizetünk a sebesség túllépéséért

A kormány szeptember 1-jétől megemelte a sebességhatár átlépéséért járó bírságok összegét is.

A Magyar Közlönyben közzétett táblázat szerint amennyiben a megengedett legnagyobb sebesség 50 kilométer per óra, akkor 15 kilométer per órás átlépés esetén már 39 000 forint a bírság összege, ha viszont 75 kilométer per órával lépjük át a határt, tehát 125 kilométer per órával hajtunk, akkor az előbbi tízszeresét kell fizetnünk.