Orbán Viktor szomszédja lesz a balhéiról ismert Szabó Bálint

Összesen hét és fél hónapot töltött letartóztatásban Szabó Bálint. A szegedi önkormányzati képviselő a budapesti Markó utcából azután szabadult, hogy júniusban a Pesti Központ Kerületi Bíróság másfél év börtönre ítélte, de a büntetését négy év próbaidőre felfüggesztette. A szegedi politikus az Indexnek elmondta, hogy az egész élete megváltozott, az ügy miatt a feleségével megromlott a viszonya, és különváltak útjaik. Ezért Szeged mellett Budapesten szeretne egyre több időt tölteni.

Kinéztem egy társasházi lakást és már meg is állapodtunk a tulajdonossal. A 12. kerületben, a Cinege utcában, Orbán Viktor szomszédjában veszek ingatlant

– számolt be az Indexnek Szabó Bálint.

Rátapadt a miniszterelnök konvojára az M5-ösön

Mint arról korábban beszámoltunk, a szegedi önkormányzati képviselőt azért ítélték el, mert – a vádirat szerint – egy évvel ezelőtt, 2022. szeptember 21-én üldözőbe vette Orbán Viktor miniszterelnök – három TEK-es járműből álló – konvoját az M5-ös autópályán.

A közéleti közjátékairól és balhéiról elhíresült szegedi politikus nagy sebességgel a zárt csoportban haladó, megkülönböztető fény- és hangjelzést használó konvoj után hajtott úgy, hogy az utolsó jármű mögött nem tartotta be a megfelelő követési távolságot.

A képviselő a konvoj utolérését követően erőszakkal, fenyegetéssel akadályozta a rendőröket a feladatukban, és több közlekedési szabályt is megszegett, veszélyeztetve ezzel másokat.

Ezt követően – egy másik vádpont szerint – Szabó Bálint a Karmelita közelében szervezett tüntetésen hivatalos személyekkel dulakodott és percekig akadályozta a rendőri intézkedést. A vádirat szerint a képviselő magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást keltsen és hosszú percekre akadályozza az előállítást.

Pénteken zárt ülésen döntenek a szegedi képviselők

Az önkormányzati törvény szerint Szabó Bálintnak a jogerős ítélet kézhezvétele után három napon belül értesíteni kellett volna a szegedi közgyűlést, illetve a város jegyzőjét, Martonosi Évát. A képviselő azonban ezt elmulasztotta. A politikus az Indexnek elmondta: úgy érzi, nem hibázott, hiszen a mai napig nem kapta meg írásban az ítéletet. A város Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága múlt pénteken arról határozott:

javasolja, hogy a szegedi képviselő-testület pénteken zárt ülésen tárgyalja meg Szabó Bálint esetét és döntsön a képviselő megbízatásának megszüntetéséről.

Kerestük az ügyben Szeged jegyzőjét, Martonosi Évát is, akitől szerettük volna megtudni, hogy ilyenkor mi a protokoll. A pénteki közgyűlés döntése vajon érinti-e a jövő évi választásokat, vagyis Szabó Bálint indulhat-e újra, mint önkormányzati képviselő-jelölt vagy örökre eltiltják. Szerettük volna megtudni azt is, hogy Szabó Bálint ezután beléphet-e a Városháza területére vagy kitiltják az épületből is. Martonosi Éva megkeresésünkre mind ez idáig nem reagált.

A politológus szerint a törvény világosan fogalmaz

„Maga Szabó Bálint botrányhős sem vitatja, hogy elítélték őt jogerősen, abba kapaszkodik bele, hogy „csak" felfüggesztett börtönbüntetést kapott” – nyilatkozta az Indexnek Nagy Attila Tibor. A politikai elemző szerint az önkormányzati törvény azonban kógensen fogalmaz, amikor úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület méltatlanság esetén megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, „akit megbízatásának ideje alatt – a mentesítésre tekintet nélkül – szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek". Szerinte a felfüggesztett büntetés nem ad mentesítést a méltatlanság kimondása alól.

A szegedi képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége Szabó Bálint esetében

– fogalmazott Nagy Attila Tibor, aki hozzátette: a törvényből kissé fura módon az következik, hogy a testület tagjainak kötelező megszavazniuk a méltatlanságot, ami ellentmond a képviselői szabad mandátum (benne a szabad véleménynyilvánítás és a szavazás útján történő szabad állásfoglalás) elvével.

Szabó Bálint mandátumának megszűnése esetén új időközi választást már nem lehet kiírni, mert ezt egy tavaszi törvénymódosítás már nem teszi lehetővé a jövő júniusi általános önkormányzati választásokig.

Ráadásul – tette hozzá a politikai elemző – ő nem is egyéniben jutott be a szegedi közgyűlésbe 2019-ben, hanem kompenzációs listáról, a Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület jelöltjeként. Nagy Attila Tibor szerint ez azt jelenti, hogy Szabó Bálint helyére a jelölő szervezet jelölhet egy új tagot a mandátum megszűnése esetére. Hozzátette, hogy a képviselő mandátuma megszűnése esetén a képviselői jogai is megszűnnek, de mint egyszerű állampolgár – ügyintézés esetén – bejárhat a Városházára.

Totális háború Botka László ellen

Ha kiraknak a képviselő-testületből, totális háborút indítok Botka László ellen, mert a választóktól kaptam a megbízatást, és ezt csak ők vehetik vissza

– jelentette ki az Indexnek a szegedi képviselő, aki már több esetben okozott kellemetlenséget a polgármesternek: ilyen volt például a VIP-parkolójegyek esete, amibe belebukott Botka több bizalmi embere is, a Szeviép-ügy vagy a Cserepes sori piac privatizációja.

Szabó Bálint szerint a törvényben az áll, hogy „akit jogerősen elítélnek és méltatlanná válik”. Mit jelent méltatlanná válni? – tette fel a kérdést Szabó Bálint, aki előre kijelentette: a Szegedi Törvényszéken meg fogja támadni a közgyűlési határozatot. „A pénteki zárt ülést a Facebook-csatornámon élőben fogom közvetíteni” – tette hozzá a képviselő.

„Szabó Bálint politikusi tevékenységének nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Szegedet Botka László polgármester vezeti, jó esélye van az újrázásra és a mögötte álló koalíció ügyes politizálás, kampány esetén újra többséget szerezhet a szegedi közgyűlésben” – mondta a politikai elemző. Szerinte a méltatlansági eljárások ritkák az önkormányzati képviselő-testületeknél. Emlékeztetett Gyenes Levente példájára, akinek méltatlansági eljárása, illetve egy időközi választás miatt 2017-ben megszűnt ugyan a polgármesteri tisztsége, de 2019 őszén visszatért Gyömrő élére.