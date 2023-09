Teljesen felbolydul Budapest közlekedése a következő napokban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) több jelentős menetrendváltozásról is beszámolt az MTI-nek. Az egyik változás a most következő hétvégét érinti, amikor a 4-es, 6-os villamosok rövidített útvonalon fognak csak járni karbantartás miatt. Szintén karbantartás miatt a mostani és a következő hétvégén a H5-ös HÉV helyett is pótlóbuszok fognak járni az útvonal egy szakaszán. Végül hétfőtől az Agrárminisztérium épületének átépítése okoz majd fennforgást az V. kerületben.