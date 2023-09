nagyon sok öngyilkosságot meg lehetne előzni, ha nem lenne luxus szakemberhez fordulni.

Két rendkívül bátor nő tavaly ősszel indított el egy hiánypótló gyászcsoportot, mely kifejezetten olyan személyeknek szól, akik öngyilkosságban vesztették el valamely szerettüket. Döntésük nem egy légből kapott ötlet volt, a maguk módján mindketten küzdelmes utat jártak be, mígnem eljutottak arra a pontra, hogy ma már másoknak is segíteni tudnak. Az öngyilkosság-megelőzéssel foglalkozó minisorozatunk negyedik részében a hátrahagyottak közösségét mutatjuk be.

Schveiger Réka mindössze 18 éves volt, amikor első szerelme karácsony hajnalán egyik napról a másikra vonat elé vetette magát. A tragédia után élte az életét, férjhez ment, gyermekei születtek, de olykor-olykor ugyanott találta magát, mint anno, sok évvel ezelőtt a halálhírt közlő telefonhívás után. Időbe telt, de végül eldöntötte: nem hagyja, hogy a történtek az egész életére rányomják a bélyeget. Hosszú vívódás után 2022-ben – 17 évvel az átéltek után – azt is elhatározta, másoknak is segítséget nyújt, megosztja mindazt a tudást, tapasztalatot, amely kiutat jelenthet a gyászból.

Gyászfeldolgozói tanfolyamra ment, majd a Napfogyatkozás Egyesület égisze alatt létrehozott egy öngyilkosság-specifikus gyászcsoportot, mely Albert Y. Hsu könyve nyomán a Hátrahagyottak nevet kapta. Réka úgy véli, ez a szóösszetétel pontosan leírja, mit él át valaki akkor, amikor egy hozzátartozója köszönés nélkül távozik. Mint fogalmazott: ilyenkor a saját és a másokba vetett bizalom megrendülhet, de gyakori jelenség az is, hogy az érintett folyamatosan attól retteg: ismét elveszít valakit, vannak, akik minden egyes telefoncsörgésnél összerezzennek, mert úgy hiszik, újabb halálhír érkezik.

Vaktor Éva más csomagot cipel magával, az ő családjában mindig is jelen voltak különböző öngyilkossági késztetések, egy közeli hozzátartozója miatt éveken át úgy teltek a mindennapjai, hogy nem tudta, mire megy haza, folyton csak találgatott: vajon a házba belépve egy tragédia fogadja vagy esetleg még életben találja a szerettét. Csak a véletlennek köszönhető, hogy hozzátartozója végül megúszta, de tágabb rokonságában befejezett öngyilkosságra is volt példa, többek között emiatt fordult a már egyébként is gyászcsoportokkal foglalkozó nő érdeklődése ebbe az irányba.

A gödör mélyére, és onnan fel

A hátrahagyottak kéthetente online találkoznak, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat.

A vezetők a tíz alkalomból álló foglalkozás első felében arra koncentrálnak, hogy a lehető legnagyobb óvatossággal, de minél mélyebbre vigyék a csoporttagokat. Az érintettek itt elmondhatják, mit éreznek a történtek után, mi az, ami a leginkább bántja őket.

Ez a folyamat persze nem könnyű, de a gyász fájdalmával előbb-utóbb szembe kell vele nézni. Szeretnénk, ha minél több hátrahagyott tisztában lenne azzal: van elérhető segítség, a közösség erejével a fájdalom és a gyász hosszúsága is csökkenthető. Tapasztalataink szerint már az hatalmas erőt ad a résztvevőknek, hogy találkozhatnak olyan emberekkel, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül. Ilyenkor mindenki egyfajta megkönnyebbülést élhet át, hiszen látják: nincsenek egyedül, így a megküzdés is könnyebb

– fejtette ki lapunknak Éva, aki hangsúlyozta: a munka természetesen nem csak a képernyő előtt zajlik, a tagok otthoni feladatot is kapnak, a régi élettel való szembenézés eszköze lehet például az elhunyt hozzátartozó fényképes és szóbeli bemutatása. Egy másik alkalommal a résztvevők levelet írnak annak a személynek, aki itthagyta őket, majd azt felolvassák a foglalkozás keretében. Mindez nagyban segíti a tagokat abban, hogy ki merjék mondani az érzéseiket.

Változó, hogy ki mennyi idő után képes segítséget kérni: van, aki néhány hónappal a haláleset után csatlakozik a csoporthoz, de akad olyan is, akinek tíz év kell ahhoz, hogy átlépje a virtuális küszöböt.

Eltérő az is, hogy kit gyászol a résztvevő, ki a párja, ki az édesanyja, ki a gyermeke miatt érkezik. Természetesen az öngyilkosság hátterében álló okok is mások és mások, mégis a legtöbbször

valamilyen mentális betegség – leginkább depresszió, borderline személyiségzavar – vezet szuicid cselekedethez.

Ezt követi valamilyen gyógyíthatatlan fizikai betegség,

és ezután jönnek a negatív életesemények, mint például egy közeli hozzátartozó elvesztése vagy egy szakítás.

Búcsúlevelet csak kevesen írnak

Arra a kérdésre, hogy hozzátartozóként észrevehetjük-e a jeleket, és ha igen, mire érdemes figyelni, Réka úgy felelt:

„Az esetek túlnyomó többségében a hozzátartozók abszolút nem számolnak azzal, hogy szerettük akár öngyilkos is lehet. A jelek rendkívül megtévesztők lehetnek, nagyon sokszor éppen akkor következik be az értelmetlen halál, amikor azt hisszük: rokonunk, ismerősünk, szerelmünk épp jó időszakon megy át” – fejtette ki, hozzátéve, hogy mindezek ellenére a hátrahagyottaknál automatikusan megjelenik a bűntudat és a szégyen.

Hogyhogy nem vettem észre? Miért nem töltöttem vele több időt? Vajon megakadályozhattam volna?

– leginkább ezek a kérdések kínozzák azokat, akik itt maradtak.

„Búcsúlevelet csak kevesen írnak, így a gyászolók jellemzően utólag, maguk rakják össze, hogy mi miért történhetett. Azt mondják, már értik, miért köszönt el annyira, mielőtt sétálni ment, vagy hogy miért írta fel egy cetlire a jelszavait. Persze ezeket az apró tetteket előzetesen nagyon nehéz jelként értelmezni, míg utólag sok minden evidensnek tűnhet. Ezzel a furcsa kettősséggel nagyon nehéz mit kezdeni” – világított rá Éva, megjegyezve, hogy ettől függetlenül nem szabad mindenre legyintéssel reagálni, külön kiemelte a kamaszokat, akiknél hajlamosak vagyunk azt hinni: a szélsőséges hangulatingadozások az életkor velejárói.

„Nem fér bele minden. Ha azt látjuk, hogy egyik nap mosolyog, látszólag majd kicsattan a boldogságtól, majd másnap már semmihez nincs kedve, semmi nem érdekli, akkor joggal gyanakodhatunk arra, hogy valami nincs rendben. Ilyenkor a szülőnek még ha feleslegesen is, de érdemes segítséget kérni. Persze napjainkban ez nem könnyű, hiszen leginkább csak az juthat terápiához, akinek pénze is van rá” – fejtette ki a gyászcsoportvezető, aki úgy látja:

nagyon sok öngyilkosságot meg lehetne előzni, ha nem lenne luxus szakemberhez fordulni.

Példaként említette, hogy számos nyugati országban már a munkáltatók is felismerték: jobb elküldeni valakit három vagy hat hónap terápiás szabadságra, semmint megvárni, míg az alkalmazott teljesen kiég és összeomlik. Ezzel szemben itthon – sok esetben – még mindig ott tartunk, hogy ha valakiről kiderül: mentális problémákkal küzd, akkor kirúgják, esetleg lefokozzák, hiszen úgy hiszik, többé már nem veszik hasznát.

Az ítélkezés sajnos a magánéletet is átjárja, a környezet nagyon gyakran megveti például azt a szülőt, akinek a gyermeke öngyilkos lesz, azt feltételezve: biztos nem volt jó édesapa vagy édesanya, ha ez megtörténhetett.

„Ne menjen a gyerekem közelébe” – vannak, akik úgy hiszik: akár az ilyen típusú megjegyzések is beleférnek. A verbális bántalmazás mellett a kirekesztés is gyakori jelenség, melynek eredményeként a hátrahagyottak elmagányosodhatnak, sőt, akár bennük is megfogalmazódhat a távozás gondolata, nem véletlen, hogy a szuicid késztetések, akár generációkon is átívelhetnek, vagyis, ahol egyszer már megtörtént, ott nagyobb eséllyel fordulhat elő újra.

„Magyarországon abszolút nincs kultúrája annak, hogy miként viszonyuljunk ahhoz a személyhez, aki öngyilkosságban vesztette el valamely szerettét” – szögezte le Réka, majd úgy szólt:

Jellemzően vagy ítélkezünk, vagy tabuként kezeljük az esetet, ahelyett, hogy a támogatást nyújtanánk. A saját példámból kiindulva a legfontosabb ilyenkor az lenne, hogy biztosítsuk a hátrahagyottat arról: nem bűnös, nem ő tehet arról, ami történt. A másik üzenet, amit mindenképpen érdemes eljuttatni, az az, hogy megengedhetik maguknak a boldogságot, nem kell a történtek árnyékában feláldozni a saját életüket is. Nekem a legnagyobb áttörést az jelentette, amikor az elhunyt szerelmem édesanyja azt mondta: nem az én hibám, megérdemlem, hogy továbblépjek

– idézte fel.

Végül a két csoportvezető beszélt arról is, hogy lelkileg mennyire megterhelő mások gyászával szembesülni. Réka elárulta: nem könnyű feladat, olykor rémálmok gyötrik, de mindig erőt ad neki a folytatáshoz a tudat, hogy a saját történetén keresztül másoknak is tud segíteni.

Éva arról beszélt, hogy miután más típusú gyászolóknak is tart foglalkozásokat – például özvegy szülőknek, vagy olyan embereknek, akik a szerelmüket, édesanyjukat vagy édesapjukat vesztették el –, már megtanulta: nem sírhat együtt minden alkalommal az érintettel, muszáj picit távolabbról szemlélnie a helyzetet ahhoz, hogy érdemben támaszt nyújtson.

„Az élet törékenysége ugyanakkor akarva-akaratlanul is belém ivódott. Igyekszem minden nap hálát adni, mert tudom, hogy van úgy: a létezés csak egy hajszálon múlik” – zárta sorait.

Mint ismert, az Index a szeptember 10-i öngyilkosság-megelőzés világnapja alkalmából új minisorozatot is indított, a témában megjelent korábbi cikkeket itt olvashatja: 1. rész, 2. rész, 3. rész.

Mindig van kihez fordulni Magyarországon számos lelkielsősegély-szolgálat működik, a bárki számára ingyenes elérhető telefonszámok az alábbiak: Magyar Lelki Elsősegély Szolgálat: 116-123 Kék Vonal (24 év alattiaknak): 116-111 Kék Vonal (24 év alatti fiatalért aggódó felnőtteknek): 116-000 Országos Kríziskezelő: +36 80 20 55 20 Caritas Lelkisegély: +36 80 505 503 DélUtán (időseknek): +36 80 200 866

Ha baj van... Ha tanácsra, segítségre vagy szakemberre van szüksége, az alábbi elérhetőségeken is érdeklődhet: Alapítvány az Öngyilkosság Ellen: minden, amit a megelőzésről tudni kell Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20 Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123 Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-00-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között. A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu/

(Borítókép: Schveiger Réka és Vaktor Éva. Fotó: Papajcsik Péter / Index)