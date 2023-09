Kiderült, miért körözték a rendőrök az eszterogomi robbantót

Szerda este robbanás történt Esztergom egy külterületi, nem túl sűrűn lakott részén, a Búbánatvölgyben. A sikertelen túsztárgyalások következtében a TEK egyik munkatársa és a robbantó is meghalt. A robbantót már a történtek előtt is keresték a rendőrök, ugyanis körözés alatt állt becsületsértés miatt. J. László egy rendőrt zaklatott, amiért az egyenruhás úgy ítélte meg, hogy a végrehajtó jogosan foglalta le az autóját.

Mint arról írtunk, az 54 éves esztergomi robbantó közösségi oldalára több fenyegetőző bejegyzést is írt korábban, és ismerőseinek is beszámolt arról, hogyan fenyegetett már likvidálással rendőröket, bírókat, ügyészeket és végrehajtókat. J. László a robbantás ideje alatt is körözés alatt állt becsületsértés miatt.



Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szóvivője a Blikk kérésére részletesen beszámolt arról, hogy miért körözték a férfit.

2021-ben egy 17 ezer forintról induló mobiltelefon-számla tartozás miatt végrehajtási eljárás indult ellene. Ezzel nem értett egyet, nem fizette be, a fizetendő összeg megemelkedett, a végrehajtó pedig lefoglalta a nyilvántartáson keresztül az autóját. Ekkor a férfi feljelentette a végrehajtót hivatali visszaélés miatt, mert szerinte bűncselekményt követett el. A rendőrök nyomozást rendeltek el, aminek eredményeként megszüntették az eljárást azzal, hogy nem történt bűncselekmény

– mondta a szóvivő. Elmondása szerint J. László ezt követően kezdett el fenyegetőzni, és emiatt adtak ki elfogatóparancsot ellene.

Ezután a határozatot aláíró rendőrt kezdte támadni kéretlen e-mailekben, pocskondiázta őt, és a becsületét sértő kijelentéseket tett rá. A rendőr ezt megelégelve végül feljelentést tett, a nyomozást idén januárban rendelték el becsületsértés miatt. Ebben az ügyben többször idézték, megpróbálták gyanúsítottként kihallgatni, de soha nem jelent meg és nem találták meg a Budapest környékére bejelentett lakcímén sem. Végül emiatt augusztus 28-án adták ki az elfogatóparancsot ellene

– mondta a szóvivő a Blikknek.

Korábban egy lelkész is feljelentette őt

A Blikk azt is megtudta, hogy J. Lászlót korábban egy református lelkész is feljelentette, amikor Kömörőn élt. A férfi akkor azzal vádolta meg a lelkészt, hogy a fizetésén felül a temetések után pluszpénzt kér a gyászolóktól (a lelkész szerint ez alaptalan kijelentés volt).

Az ügy 2016-ban került bíróságra, ahol J. Lászlót próbára bocsátották, majd egy 20 ezer forintos bírsággal elengedték. Az egyházi személy megerősítette a történteket, de nyilatkozni nem akart.