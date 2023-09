A Duna-parton akart véget vetni az életének egy fiatal nő

Tóth Attila Gábor zászlós és Tóth György Gábor törzsőrmester egy állampolgári bejelentés nyomán indult egy ismeretlen nő keresésére Dunavecsén hétfő este.

Korábban valaki arról értesítette a rendőrséget, hogy fültanúja volt az utcán egy beszélgetésnek, miszerint egy vele szemben sétáló hölgy azt mondta valakinek a telefonba, hogy leugrik a közelben lévő Pentele hídról.

A szolgálatban lévő rendőrök elkezdték átfésülni a környéket, majd kaptak egy újabb fülest, aminek nyomán a Duna mellett lévő gáthoz siettek, ahol meg is láttak egy fiatal lányt a vízpart melletti padon ülve.

A 27 éves nő addigra egy gumival már elszorította a könyökhajlatát, és egy penge volt a kezében. A rendőrök egy rövid beszélgetés után elvették tőle a pengét.

A pad melletti asztalon nagyobb mennyiségű alkohol és gyógyszer volt, ezért a járőrök azonnal mentőt hívtak. Az elkeseredett nő – akit elhagyott a párja, és összeveszett az édesanyjával is – nem vett be a gyógyszerekből, és végül sikerült lebeszélni arról, hogy végzetes lépésre szánja el magát – számolt be az esetről a rendőrség a honlapján.

Ha bajban van, vagy másért aggódik

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20

A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu

Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között. Az IMSZ-ről bővebb információt itt talál: http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu