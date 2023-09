Szabályt szegett a szelfiző Lázár János? Reagált a minisztérium

A KRESZ szerint nem tarthat telefont a kezében az a személy, aki közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon biciklizik. „A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a forgalmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat” – rendelkezik a jogszabály.

Lázár János viszont biciklizés közben lőtt egy szelfit, miközben az egyik kezével elengedte a kerékpár markolatát. Miután nem volt világos, történt-e szabályszegés, a Magyar Hang a politikus tárcájának sajtóosztályához fordult a kérdéseivel.

„A fényképek a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. közforgalomtól elzárt területén, egy magánúton készültek. Ezek az utak minden biciklis számára használhatóak. Sőt! Biztatunk is minden bringást, hogy ha teheti, tekerjen egyet a környéken. A mezőhegyesi határ ősszel is csodálatos, amit bizonyosan sokan akarnak majd egy szelfivel is megörökíteni – amit ezen az útszakaszon megtehetnek” – válaszolta a minisztérium.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy ezeket a képeket célszerűbb a nyeregről leszállva elkészíteni. „De aki óvatos, tud magára és a többi kerékpárosra vigyázni, akár lassú gurulás közben is lőhet néhány fotót. A biciklis sisak viselésére mi is mindenkit bíztatunk, amit ugyanakkor – természetesen a fent említett óvatosságot el nem felejtve – a szelfi idejére le lehet venni” – tették hozzá.

Idén nyáron Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is sisak nélkül biciklizett. Nem kizárt persze, hogy a politikus csak egy kép erejéig pattant nyeregbe.