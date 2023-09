Hadházy Ákos: Szijjártó Péter honvédségi repülővel ment Bécsbe, miután odaküldte a luxusautóját

A honvédség repülőjével repült Budapestről Bécsbe Szijjártó Péter külügyminiszter, holott autóval is mehetett volna, mivel a reptéren már várta a kocsija – írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Szijjártó Péter a hét elején járt Bécsben, ahol a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közgyűlésén vett részt.

Az utazásról a külügyminiszter is beszámolt, arról viszont Hadházy szerint nem, hogy repülővel utazott Bécsbe. Az országgyűlési képviselő szerint a repüléskövető oldalak adatbázisában is látható az útja, valamint egy fotó is készült róla a budapesti reptéren, ahonnan a honvédség 160 fős utasszállítója vitte a schwechati reptérre.

A képviselő azt is hozzátette, hogy az osztrák reptéren Szijjártót az előre odaküldött „luxus Mercedese” várta, és azzal ment be a schwechati reptérről a városba. Hozzátette, hogy a repüléssel

a luxusminiszter kb. egy órát spórolt oda és vissza is. De ez önöknek alsó hangon 3-4 millióba került.

„Úgy tűnik, Szijjártó stábja is érzi, hogy nincsen ez teljesen rendben. A bécsi kiruccanásról készült propagandavideó ugyanis mélyen hallgat a repcsizésről, csak az autókat mutatja, mintha végig azzal mentek volna” – tette hozzá Hadházy Ákos, aki azt is megjegyezte, hogy a mostani gazdasági helyzetben különösképp pazarlásnak tűnik ez.

Reagált a Külügyminisztérium

A Külgazdasági és Külügyminisztérium reagált az Indexnek Hadházy Ákos posztjára.

„Hadházy Ákos szokás szerint álhírt terjeszt, amit a balliberális média szokás szerint kritika nélkül átvesz és terjeszt. A külügyminisztert szállító személygépjármű a bécsi képviselet hivatali autója, amely protokoll szerint szállította a minisztert látogatása során, ahol többek között a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatójával, a Roszatom vezérigazgatójával és az osztrák külügyminiszterrel tárgyalt” – közölte a minisztérium.

Tény az is, hogy Hadházy Ákos rendszeresen felfedezi és szenzációként tálalja, hogy a külügyminiszter repülővel utazik külföldre annak érdekében, hogy minden munkalátogatás a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg, ahogy történt ez hétfőn is

– tették hozzá.