A közgazdász szerint szüksége van az európai autóiparnak a kínai akkumulátorgyártásra, ráadásul a zöldátmenet sem valósítható meg nélkülük. Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter vitáját pedig örömtelinek nevezte, közben pedig választ adott arra is, ki tehet a rekorder magyar inflációról.

Az elmúlt időszakban komoly vita alakult ki Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter között az inflációs helyzet miatt. Pogátsa Zoltán baloldali közgazdász-szociológus az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy bár a kettejük között zajló csörtének van személyes dimenziója is, ugyanakkor ez egyszerre egy szakmai vita is, amelynek ő alapvetően örül. Pogátsa szerint Nyugaton az ilyen jellegű nézeteltérések teljesen természetesek a monetáris és a fiskális politikákért felelő vezetők között, ez csak nekünk, magyaroknak furcsa helyzet, mert mi el vagyunk szokva a vitáktól.

A jegybank egy jogilag független intézmény, amelynek gyakran eltérő véleménye van a kormányétól, ez teljesen normális. Az a dolga, hogy ezt az eltérő véleményét olykor hangoztassa is

– jelentette ki Pogátsa Zoltán.

A közgazdász-szociológus ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, Matolcsy György mandátuma az MNB élén néhány éven belül lejár, ha pedig a munkásságát nézzük, akkor őt alapvetően a gazdaságélénkítés foglalkoztatja intellektuálisan, nem pedig a monetáris politika, ezért a kormány irányába megfogalmazott kritikái mögött részben az is állhat, hogy szerette volna ezt a területet ő vinni, hiszen korábban is segítette Orbán Viktort ebben, a távozása után keletkezett űrt azonban már betöltötte Nagy Márton a kabinetben.

Arra a kérdésre, hogy akkor szerinte kinek is van igaza ebben a vitában, tehát hogy a jegybank vagy a kormány felelős-e az elszabadult inflációért, Pogátsa úgy felelt:

Az Európai Unióban mindenhol növekedett az infláció, az uniós pénzromlás átlaga körülbelül a 60 százaléka a magyarnak, így ekkora arányban biztosan külső tényezők állnak a dolog mögött. A fennmaradó 40 százalék már helyi sajátosság, ez viszont nagyrészt a kormány sara.

A közgazdász szerint az energetikai kitettségünk Oroszország felé, valamint az inflációs helyzetre adott rossz kormányzati válaszok mind közrejátszottak abban, hogy növekedjen a magyar fizetőeszköz értéktelenedése. Szerinte amíg a legtöbb európai országban a kormányok lefelé vitték az adókat, hogy próbálják tompítani az árakat, addig nálunk a költségvetés kiegyensúlyozása érdekében növelték azokat, ez pedig felfelé nyomta az inflációt.

Pogátsa arra is felhívta a figyelmet, hogy bár nagyon érdekes az a szakmai vita, amely Matolcsy György, Varga Mihály és Nagy Márton között zajlik, a végső szót minden kérdésben a miniszterelnök mondja ki, aki nem feltétlenül csak a gazdasági racionalitás alapján dönt, hanem politikai, kommunikációs szempontokat is mérlegel.

Furcsa módon szerinte a magyar inflációs helyzet javulása mögött nem a kormány vagy a jegybank intézkedései állnak, hanem az, hogy a „sokat szidott Európai Unió” sikeresen levált az orosz gázról, ez pedig lejjebb vitte az árakat, valamint hogy felvettünk egy jelentős dolláralapú hitelt, így lett egy jelentős devizatartalékunk is.

Ha valóban zöldátmenetet szeretnénk, szükség van a kínai akkumulátorgyárakra

A baloldali közgazdász elmondta a véleményét a kínai akkumulátorgyárakkal kapcsolatos vitáról is. Pogátsa szerint ha az Európai Unió komolyan gondolja a klímaváltozás elleni küzdelmet, akkor nem szabad hátráltatnia a zöldátmenetet azzal, hogy kívül tartja a kínai versenytársakat.

Egész egyszerűen náluk van a kobalt, a lítium, hatalmas belső piaccal rendelkeznek, az elektromosautó- és akkumulátorgyártásban pedig nagyon ügyesek, ambiciózusak

– jelentette ki Pogátsa Zoltán.

A közgazdász úgy látja, ezek a gyárak alapvetően nem Magyarország miatt jönnek ide, hanem hogy kiszolgálják a hazánkban is működő német autóipari nagyvállalatokat, de ez közben az itteni gazdaságnak is jót tesz. Szerinte ráadásul alternatívája sincs a kínaiaknak a területen, mert Európa lemaradt a technológiai versenyben, és megfelelő ásványkincsekkel sem rendelkezünk.

(Borítókép: Pogátsa Zoltán. Fotó: Lapat Lili / Index)