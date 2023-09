Kiskorúakat túlóráztattak éjszakába nyúlóan az Erzsébet-táborokban

Az Erzsébet-táborokat 2012-ben hozta létre a kormány azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek is legyen lehetősége nyáron táborban kikapcsolódni. Az elmúlt évben már 180 ezer gyerek üdült a zánkai, a fonyódligeti, a hargitai helyszíneken, ellátásukat 169 alkalmazottal biztosítják, köztük diákmunkások is vannak, akik a boltban, a fagylaltozóban és az étteremben szolgálják ki a gyerekeket.

A Népszavát a nyári, vegyesbolti foglalkoztatásukkal elégedetlen fiatalok keresték meg, szüleik tudtával. A 16-17 éves diákok állítása szerint a 13:40-től 22 óráig tartó délutáni műszakjuk után nemegyszer 1,5-2 órával tovább kellett maradniuk boltfeltöltés, takarítás miatt, amit hivatalosan le sem jegyezhettek, hisz kiskorúak lévén mindez szabálytalan, így sem pénzbeli kompenzációt, sem szabadidőt nem kaptak ezért. A rendkívüli munkaidő és az éjszakai munkavégzés is jogszabályellenes 18 év alatti munkavállalók esetén – mutatott rá a lap.

Olyan is előfordult, hogy a nem sokkal éjfél előtt végződő műszak után másnap reggel kellett dolgoznia a kiskorúnak, ezzel az előírás szerinti 12 órás pihenőidőt sem tartotta be a munkáltató. A sérelmeit soroló diák elmondása szerint annyira kimerült volt fizikailag, és hatalmaskodó főnökének hozzáállása lelkileg is megviselte, hogy az üzemeltetőhöz fordult, aki a részlegvezetőhöz irányította. Ezt követően annyi változott, hogy az éjszakai zárás után másnap egy órával később, 15 órakor kezdődött a délutáni műszakja. A fiatal korrigált munkaidőben később is szeretett volna a zánkai táborban dolgozni, de a részlegvezető azt tanácsolta, hogy „menjen vissza jövőre, ha érettebb lesz”.

A szintén a boltban dolgozó 20 év körüliek is ezt erősítették meg.

Volt, hogy fél órát, máskor másfelet kellett ráhúznunk, és ezt nem fizette ki a munkaadó. Ezután néha kevesebbet kellett dolgoznunk, de ez nem fedi azt az időt, amennyivel pluszban voltunk

– számoltak be a Népszavának. Arra is kitértek, hogy a részlegvezető pár perces késésre három órás túlmunkával riogatta egyiküket.

Megkerestük az Erzsébet Gyermektáborok sajtóosztályát az üggyel kapcsolatban, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.