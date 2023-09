Szeptember 29-ig kell nyilatkozatot tenniük a pedagógusoknak, amennyiben nem fogadják el az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt, ami a közalkalmazotti státuszt váltja fel. Ennek apropóján több korábbi pedagógus is elárulta, mihez kezdenek, miután felhagytak a tanári pályával.

Nem indult zökkenőmentesen az idei tanév. Néhány hete írtunk arról, hogy sokan panaszkodtak az oktatás helyzetére. A kormányzat mindeközben azt állítja, hogy nincs tanárhiány Magyarországon. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter például a legutolsó Kormányinfón azt mondta, csupán 700 pedagógus mondott fel.

Szeptember 15-én, a demokrácia nemzetközi világnapján több oktatási szervezet hirdetett tüntetést Budapestre, de a kezdeményezéshez más ügyeket felkaroló mozgalmak is csatlakoztak. A demonstrációról itt számoltunk be. Ezt megelőzően, szeptember elején előkészítő megmozdulás zajlott a Kossuth Lajos téren.

Most a pedagógusoknak egy napjuk van még rá, hogy nyilatkozzanak, ha nem fogadják el a státusztörvényt.

Volt PDSZ-elnök: Buszsofőrként jobban lehet keresni

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) korábbi választmányi elnöke, Szűcs Tamás októbertől buszsofőrként dolgozik majd, miután még a nyáron rendkívüli felmondással fejezte be az iskolai munkát.

Most végeztem el egy képzést, októbertől egy magáncégnél leszek buszsofőr, a fizetésem nettó 500-600 ezer forint lesz, ami több, mint amennyi a tanári bérem volt bruttóban

– árulta el Szűcs a Népszavának.

A PDSZ korábbi választmányi elnöke azt is elárulta: egy ideje már érlelődött benne a gondolat, hogy más munka után nézzen, a végső lökést azonban a státusztörvény bevezetése adta meg.

Ha nincs ez a törvény, lehet, hogy nem billen át a dolog. Eddig sem volt rózsás a helyzet, ám most kifejezetten pocsék

– mondta.

Egy másik, neve elhallgatását kérő, vidéki általános iskolai tanár azt mondta, a pályaelhagyáson akkor kezdett gondolkodni, amikor GYES-ről visszatérve azzal szembesült, hogy az álláshelyét már valaki más töltötte be az iskolában, neki pedig – történelem–német szakos tanárként – szinte folyamatosan csak napköziztetnie kellett.

Rengeteg a kettős mérce a rendszerben, igazából nem az számít, hogy milyen tanár vagy, hanem az, hogy milyen a kapcsolatod a főnökkel

– mondta.

Szerinte az új Nemzeti alaptanterv (NAT) is rossz, a mostani NAT alapján pedig már történelmet sem nagyon szeretett tanítani, mert a gyerekeknek hihetetlen mennyiségű tananyagot kellene megtanulniuk. Azt is kifejtette, hogy az ő iskolájukban sokan el sem olvasták az új szabályozást, így ő számított különcnek azzal, hogy elolvasta és kritikát is megfogalmazott a tervezettel kapcsolatban.

Már saját álláskereső portáljuk is van a pályaelhagyó pedagógusoknak

Nemrég elkészült egy weboldal, aminek a célja, hogy a pályaelhagyó pedagógusok új munkát találjanak maguknak. Az oldalt is egy pályaelhagyó tanár készítette két barátjával.

Létrehozták a tanitottam.com weboldalt, ahol a munkáltatók specifikusan a pályaelhagyó pedagógusoknak hirdethetnek meg álláslehetőségeket. Az oldalon a munkáltatókat és a munkavállalókat is ellenőrzik, hogy a visszaéléseket kiszűrjék.

A honlapon nem sok munka van egyelőre meghirdetve, de a betöltetlen állásokkal a reményeik szerint folyamatosan tudják majd tölteni az oldalt.