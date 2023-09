Teljes ültetvényeket tett tönkre Zalában a rovarinvázió

Májer József, a Pécsi Egyetem biológusa a jelenségről az ATV-nek beszélt. „Egyelőre ugyan statisztikailag nem bizonyítható, de az adatok azt mutatják, hogy az országban jelenleg Zala megyében van a legtöbb, Kínából érkezett mezei poloska” – fogalmazott a professzor.

Hozzátette: a hazánkban jelen lévő vándor- és márványos fajtáknak előbb-utóbb felszaporodnak a természetes ellenségei, amelyek hullámzó módon kordában tudják tartani az egyedszámot.

Zalamerenyén még mindig rengeteg van a kártékony rovarból, az itt élők beszámolói szerint tehetetlenek a poloskainvázióval szemben. Egy nagykanizsai gazdabolt vezetője úgy látja, hogy vegyszerekkel sem lehet irtani őket, egyes szerekkel csak annyit tudnak elérni, hogy a nyílászáróra permetezve megakadályozzák a lakásba jutásukat. Állítása szerint ennek hatása két hétig is kitart, arra azonban érdemes figyelni, hogy a ruhákon mi magunk is bevihetjük otthonunkba a kártevőt. Telelőhelyeket keresve pedig most lephetik el leginkább az épületeket, ami ellen a szúnyogháló is védelmet jelenthet.

Mint korábban megírtuk, a 2000-es évek eleje óta két inváziós címerespoloska-faj jelent meg Magyarországon: a zöld vándorpoloska (Nezara viridula) és az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys). A két faj azóta az ország minden részén elterjedt, és az utóbbi időkben tömeges őszi telelőre vonulásával szerzett kellemetlen pillanatokat a lakosságnak.

Mindkét faj sokféle növénnyel táplálkozik, egyenként mintegy 300 ismert tápnövényük között nagy arányban szerepelnek kertészeti kultúrában termesztett haszonnövények is, például paradicsom, paprika, alma, cseresznye. Bár a károkozásuk mértéke pontosan nem ismert, a két faj valószínűleg a kiskertekben okozza a legnagyobb problémát. A szakemberek szerint az ültetvényeket a permetezés óvhatja meg a poloskainváziótól.